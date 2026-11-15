[이슈스타] “상처받기 싫어 더 뾰족해졌죠”…‘최종면접’ 배강희가 찾은 차주원

배우 배강희가 영화 최종면접으로 스크린에 첫발을 내디뎠다. 더 글로리에서 어린 이사라를 연기하며 강렬한 인상을 남긴 그는 이번 작품에서 완벽주의자 차주원 역을 맡아 긴 호흡으로 인물의 감정선을 이끈다.

지난 4일 개봉한 최종면접은 최종면접장에 모인 지원자 6명이 각자의 비밀을 폭로하는 의문의 봉투를 발견하면서 벌어지는 이야기다. 한정된 공간에서 관계와 신뢰가 무너지고 인물들의 선택이 달라지는 과정을 따라간다.

완성된 영화를 본 배강희에게 가장 낯선 것은 스크린을 가득 채운 자신의 얼굴이었다. 그는 “큰 화면에 제 얼굴이 나오는 것이 신기하면서도 떨렸다”며 “그제야 영화를 찍고 연기했다는 사실이 실감났다. 얼굴 근육의 떨림과 작은 표정까지 보이는 만큼 관객도 인물에게 더 몰입할 수 있을 것 같다”고 밝혔다.

◆“차갑지만 가장 크게 흔들리는 인물”

차주원은 빈틈없는 이력과 냉정한 판단력을 갖춘 지원자다. 상대에게 직설적인 말을 서슴지 않고 자신의 감정을 쉽게 드러내지 않아 여섯 인물 가운데 가장 다가가기 어려워 보인다.

배강희는 차주원을 단순히 차갑고 강한 사람으로 표현하지 않았다. 그는 “주원은 여섯 명 가운데 감정을 표현하는 데 가장 서툰 사람일 수 있다”며 “상처받고 싶지 않아 자신을 방어하다 보니 더욱 뾰족해졌다. 겉으로는 냉정하지만 내면에서는 누구보다 크게 흔들리는 인물이라고 생각했다”고 설명했다.

영화가 진행되면서 차주원이 숨겨온 비밀도 공개된다. 배강희는 비밀 자체보다 그가 왜 그런 선택을 내렸는지를 관객에게 이해시키는 데 집중했다.

그는 “주원의 직업을 두고 선입견이 생길 수 있지만 그 부분만으로 인물을 판단하지 않았으면 했다”며 “주원에게는 지켜야 할 존재가 있고 그만큼 강한 책임감도 있다. 선택의 이유가 관객에게 설득력 있게 전달되기를 바랐다”고 짚었다.

차주원 역은 한 차례 오디션을 거쳐 배강희에게 돌아왔다. 김정훈 감독은 백승빈 역의 신승호와 맞서도 밀리지 않을 것 같은 에너지를 높이 평가했다.

배강희는 “평소 모습과 연기할 때의 차이, 승호 배우의 기세에도 눌리지 않을 것 같은 면을 좋게 봐주신 것 같다”며 “실제로 다투는 장면에서도 상대의 에너지에 밀리지 않으려고 노력했다”고 돌아봤다.

◆여섯 배우가 만든 ‘연극 같은’ 면접장

최종면접은 지원자 6명의 연기와 호흡으로 이야기를 끌고 간다. 배우들은 제한된 면접장을 무대로 긴 대사와 미세한 반응을 주고받았다. 인물마다 감정이 폭발하는 장면이 차례로 등장해 상대 배우의 배려도 중요했다.

배강희는 “한 명씩 감정을 크게 쏟아내야 하는 날이 있었고, 그때마다 서로를 챙겼다”며 “여섯 명의 연기로 끌고 가는 작품이라 연극 같은 느낌도 있었다. 표정과 반응을 세밀하게 보여줄 수 있다는 점이 이 영화의 강점”이라고 강조했다.

카메라 밖에서도 자연스러운 관계를 만들기 위해 촬영이 없는 날 함께 식사하고 대화를 나눴다. 강유석은 현장의 분위기를 이끌었고, 김재원은 주변 사람들을 세심하게 챙겼다. 조이현은 먼저 다가와 친근하게 긴장을 풀어줬다.

그는 “영화 초반에는 여섯 사람이 갈등 없이 가까운 사이처럼 보여야 했다”며 “실제로 친해져야 그 느낌이 자연스럽게 나올 것 같았다. 덕분에 현장에서 편하게 소통하고 감독님과 장면의 합도 구체적으로 맞출 수 있었다”고 말했다.

배우 역시 수많은 오디션을 거치며 선택을 기다려야 한다. 배강희는 “배우는 계속 선택받아야 하고 스스로 통제할 수 없는 영역도 존재한다”며 “배우가 아니더라도 누구에게나 간절하게 원하는 것이 하나쯤 있다. 관객이 여섯 지원자 가운데 자신과 닮은 인물을 발견할 수 있을 것”이라고 전했다.

작품이 던지는 핵심 메시지는 한쪽 면만 보고 사람 전체를 판단할 수 없다는 데 있다. 그는 “모든 사람에게는 겉으로 보이지 않는 이면이 있다”며 “혐오와 냉소가 많은 세상에서도 그것을 뚫고 나오는 힘은 결국 인간에 대한 신뢰와 사랑이라는 감독님의 메시지가 좋았다”고 밝혔다.

◆디자인·모델 거쳐 배우로…“영화가 다시 일으켰다”

배강희는 대학에서 디자인을 전공한 뒤 약 3년 동안 상업 모델로 활동했다. 그러나 내면이 채워지지 않는 듯한 갈증을 느꼈고, 일을 그만둔 뒤 약 2년 동안 집에서 지냈다. 당시 하루에도 여러 편의 영화를 보며 시간을 보냈다. 무기력했던 그를 다시 세상 밖으로 이끈 것도 영화였다.

그는 “모델 일도 좋았지만 내면이 채워지는 일을 하고 싶었다”며 “아무 일도 하지 않고 지내던 시기에 영화를 계속 봤다. 설명하기 어려웠던 갈증이 조금씩 채워졌고, 나도 이런 예술 활동에 참여하고 싶다는 생각이 들었다”고 회상했다.

연기를 전공하지 않은 만큼 현장에서 직접 부딪히며 배웠다. 배강희는 “연기는 여전히 어렵지만 재미있는 문제를 풀어가는 기분”이라며 “다양한 사람을 만나 연기에 관해 이야기하는 과정에서 에너지를 얻고, 작품이 세상에 나왔을 때 큰 쾌감을 느낀다”고 털어놨다.

차갑고 날카로운 이미지 역시 자신의 강점으로 받아들이고 있다. 다만 소탈하고 생활감 있는 얼굴까지 작품으로 증명하고 싶은 마음이 크다.

그는 “말로 이미지를 설명하기보다 다양한 인물을 연기하며 설득하고 싶다”며 “제가 영화에서 위안을 받았던 것처럼 누군가가 제 연기와 작품을 보고 따뜻한 위안을 얻었으면 한다. 최종면접을 통해 관객에게 친근하게 다가가고 연기를 향한 진심도 전해지기를 바란다”고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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