에스파 윈터, ‘2026 멜론뮤직어워드’ 비하인드 공개…조각상 같은 올화이트 자태

윈터가 우아하고 몽환적인 무대 의상을 공개했다. 출처=윈터 SNS

그룹 에스파(aespa) 윈터가 우아함과 몽환미를 오가는 반전 비주얼을 뽐냈다.

윈터는 지난 14일 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

윈터가 우아하고 몽환적인 무대 의상을 공개했다. 출처=윈터 SNS

윈터가 우아하고 몽환적인 무대 의상을 공개했다. 출처=윈터 SNS

공개된 사진 속 윈터는 금발의 로우 번 헤어스타일에 얇은 스트랩의 순백색 맥시 드레스를 입고 고전적인 우아함을 드러냈다. 상체 라인을 잡아주는 코르셋 디자인과 가슴 부분의 드레이핑 디테일이 입체감을 살렸으며, 슬림한 골드 초커와 미니멀한 주얼리만을 매치해 절제된 세련미를 완성했다. 어두운 배경과 대비되는 백옥 같은 피부와 아련한 눈빛이 어우러져 조각상 같은 분위기를 자아냈다.

윈터가 우아하고 몽환적인 무대 의상을 공개했다. 출처=윈터 SNS

윈터가 우아하고 몽환적인 무대 의상을 공개했다. 출처=윈터 SNS

이어진 사진에서는 무대 의상을 입고 또 다른 매력을 발산했다. 역V자로 트인 레이스 슬리브리스 톱에 하얀 깃털 장식과 리본 디테일을 더해 판타지 속 요정 같은 스타일링을 선보였다. 여기에 화이트 미니스커트와 레이스업 플랫폼 부츠를 매치해 경쾌하면서도 화려한 무대 룩을 연출했다.

한편, 윈터가 속한 에스파는 지난 14일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)’에 참석해 자리를 빛냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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