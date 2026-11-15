BTS, 美 키즈 초이스 어워즈 3관왕…로제·제니도 수상

방탄소년단. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중문화 시상식인 ‘2026 니켈로디언 키즈 초이스 어워즈’에서 3개 부문 트로피를 휩쓸며 글로벌 인기를 입증했다.

방탄소년단은 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 텔레비전 시티에서 개최된 이번 시상식에서 ‘페이보릿 뮤직 그룹/듀오’ 부문 수상자로 호명됐다. 여기에 정규 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 ‘페이보릿 앨범’, 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’으로 ‘페이보릿 송’까지 차지하며 후보에 오른 모든 부문에서 수상의 영예를 안았다.

특히 방탄소년단은 그룹 부문에서 통산 다섯 번째 수상 기록을 세우며 자신들이 보유한 역대 최다 수상 기록을 다시 한번 갈아치웠다. 앞서 이들은 2020년부터 2023년까지 4년 연속 해당 부문에서 수상한 바 있다.

그룹 블랙핑크 멤버들의 개별 활동 성과도 눈길을 끌었다. 로제는 ‘페이보릿 피메일 아티스트’ 부문에서 수상했고, 제니는 호주 사이키델릭 록 밴드 테임 임팔라와 함께 작업한 ‘드라큘라(Dracula)’로 ‘페이보릿 뮤직 컬래버레이션’ 트로피를 품에 안았다.

하이브와 게펜 레코드가 공동 제작한 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)도 ‘페이보릿 피메일 브레이크아웃 아티스트/그룹’ 부문에 이름을 올리며 수상 행렬에 합류했다.

K-팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 활약도 돋보였다. 총 5개 부문 후보에 오른 작품은 이 중 3개 부문을 석권했다. 극 중 삽입곡 ‘골든(Golden)’이 ‘페이보릿 송 프롬 어 무비’에 선정됐으며, 주요 캐릭터의 목소리를 연기한 배우들도 수상 소식을 전했다.

진우 역을 맡은 안효섭은 ‘페이보릿 메일 애니메이티드 보이스 프롬 어 무비’ 부문에서, 루미 역의 한국계 미국인 배우 아덴 조는 ‘페이보릿 피메일 애니메이티드 보이스 프롬 어 무비’ 부문에서 각각 수상했다.

이로써 방탄소년단을 비롯해 블랙핑크 멤버들과 캣츠아이, 케이팝 데몬 헌터스까지 K-팝 관련 아티스트와 콘텐츠가 다수의 트로피를 거머쥐며 미국 대중문화 시장에서 존재감을 드러냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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