한국 울렸던 호주 야구, 대만에도 매운맛… APBC 3위

호주 야구 국가대표 브렌드 아이데일(오른쪽). 사진=AP/뉴시스

‘캥거루 펀치’는 마지막까지 매서웠다. 한국을 꺾으며 이변을 일으켰던 호주 야구대표팀이 이번에는 대만을 무너뜨렸다. 3년 전 패배까지 설욕하며 대회 첫 3위에 올랐다.

호주는 15일 일본 도쿄돔서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 3위 결정전에서 대만을 6-4로 꺾었다. 2023년 첫 출전 당시 4전 전패로 최하위에 머물렀지만, 이번에는 2승2패로 한 계단 올라섰다. 당시 대만과의 3위 결정전에서 3-4로 패했던 아쉬움도 털어냈다.

승부는 5회 초 갈렸다. 0-1로 뒤지던 호주는 볼넷 3개로 만든 1사 만루에서 브렌트 아이어데일의 중전 적시타로 동점을 만들었다. 이어 크리스 버크의 밀어내기 몸에 맞는 공으로 역전했고, 블레이크 캐빌과 클레이튼 캠벨이 나란히 2타점 2루타를 터뜨렸다. 한 이닝에만 6점을 쓸어 담았다.

대만도 곧바로 반격했다. 5회 말 류쥔웨이의 3타점 2루타로 6-4까지 추격했다. 그러나 7회 말 1사 만루 기회를 살리지 못했고, 호주는 키에런 홀이 2⅔이닝 무실점으로 뒷문을 잠그며 승리를 지켰다.

호주의 이번 대회는 출발부터 강렬했다. 예선 첫 경기에서 한국을 8-7로 꺾는 파란을 일으켰다. 이후 대만(4-6)과 일본(1-16)에 연달아 패해 결승 진출에는 실패했다. 한국, 대만과 나란히 1승2패를 기록했지만 TQB(이닝당 득실점 차)에서 밀렸다.

마지막 경기서 다시 한번 방망이의 힘을 보여줬다. 4경기 동안 무려 19점을 뽑아낸 호주는 3년 전 최하위의 아쉬움을 지우는 데 성공했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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