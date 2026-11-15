‘이름 비슷해도 불법’ 스포츠토토, 불법도박 이용자 처벌 경고

사진=스포츠토토 공식 홈페이지 캡처

이름이 비슷하다고 모두 합법은 아니다. 스포츠토토와 유사한 명칭을 내세워 이용자를 유인하는 불법 스포츠도박 사이트에 주의가 요구된다. 운영자뿐 아니라 이용자도 형사처벌 대상이 될 수 있기 때문이다.

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저는 15일 불법 스포츠도박 사이트 이용에 각별한 주의를 당부했다.

국내 불법도박 시장 규모는 수십조원에 달한다. 사행산업통합감독위원회의 제6차 불법도박 실태조사에 따르면 2025년 기준 국내 불법도박 시장 규모는 약 95조9000억원으로 추정됐다. 이 가운데 온라인 불법도박은 약 68조2000억원으로 전체의 71.2%를 차지했다.

문제는 합법적인 스포츠토토와 구별하기 어려운 불법 사이트가 있다는 점이다. 일부 사이트는 ‘토토’, ‘프로토’ 등의 명칭을 사용하거나 국내외 스포츠 경기 결과를 예측하는 방식으로 이용자를 유인한다.

국내서 스포츠토토를 합법적으로 구매할 수 있는 경로는 지정된 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨뿐이다. 이름이나 게임 방식이 비슷하더라도 공식 발매 경로가 아니라면 불법 스포츠베팅에 해당할 수 있다.

처벌 수위도 높다. 국민체육진흥법에 따르면 불법 스포츠도박 사이트 운영자는 7년 이하 징역 또는 7000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다. 해당 사이트를 통해 도박한 경우에도 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금이 적용될 수 있다. 홍보나 구매 중개·알선 행위 역시 처벌 대상이다.

한국스포츠레저 관계자는 “불법스포츠도박은 사이트를 운영하는 사람뿐만 아니라 이를 이용하는 사람도 형사처벌 대상이 될 수 있다는 점을 반드시 알아야 한다”며 “스포츠토토와 유사한 명칭이나 게임 방식을 사용하더라도 합법적인 서비스가 아닐 수 있는 만큼, 구매 전 공식 발매 경로를 확인해 주시기 바란다”고 전했다.

한편 불법 스포츠도박 관련 신고는 국민체육진흥공단 불법스포츠토토신고센터에서 접수한다. 신고 내용과 처리 결과에 따라 포상금이 지급될 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]