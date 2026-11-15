김우석, 김지원에 “수술 실패해 달라”…‘닥터X’ 최종회서 과거 상처 폭발

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배우 김우석이 ‘닥터X’ 최종회에서 박태경의 숨겨진 상처와 내적 갈등을 그려냈다.

지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’에서 김우석은 구서대병원 신입 인턴 의사 박태경 역을 맡았다.

최종회에서는 박태경의 과거가 드러났다. 어린 시절 김승효(전국환)에게 피해를 입었던 사실이 밝혀진 가운데, 환자로 누워 있는 김승효를 마주한 박태경은 억눌러왔던 분노와 슬픔을 드러냈다.

특히 자신과 같은 피해를 겪은 어린아이들이 있었다는 사실을 알게 된 뒤 계수정(김지원)에게 “이번만 실패해 주시면 안 돼요? 이번 한 번만 실패하면 안 될까요?”라고 호소했다. 환자를 살려야 하는 의사로서의 신념과 개인적인 상처 사이에서 흔들리는 모습이었다.

이후 박태경은 부모에게 그동안 감춰왔던 과거를 털어놨다. 홀로 감당해온 상처를 가족과 마주하며 한 단계 나아가는 모습도 그려졌다.

김우석은 극 초반 밝고 유쾌한 신입 인턴의 모습부터 후반부 깊은 상처를 품은 인물까지 박태경의 변화를 보여줬다. 계수정을 향한 존경과 신뢰, 환자를 대하는 태도, 자신의 과거와 마주하는 과정이 함께 이어졌다.

김우석은 이번 작품으로 첫 메디컬 장르에 도전했다. 방영 기간 중 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 드라마 검색 이슈 키워드 순위에서도 2주 연속 1위를 기록했다.

‘닥터X’는 지난 14일 종영했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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