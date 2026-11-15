최예나, 아이즈원 추억 소환→솔로상 수상…MMA 무대 달궜다

가수 최예나(YENA)가 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)’에서 베스트 솔로 여자 부문을 수상했다.

최예나는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 MMA2026에서 트로피를 받은 데 이어 ‘내꺼야’, ‘피에스타(FIESTA)’, ‘스마일리(SMILEY)’, ‘캐치 캐치’까지 네 곡의 무대를 선보였다.

특히 아이즈원 활동 당시 발표한 ‘피에스타’를 다시 무대에 올려 눈길을 끌었다. 솔로 데뷔곡 ‘스마일리’에서는 밝고 경쾌한 에너지를, 재즈풍으로 편곡한 ‘캐치 캐치’에서는 기존과 다른 분위기의 퍼포먼스를 선보였다.

이날 베스트 솔로 여자 부문을 수상한 최예나는 “주어진 활동에 최선을 다해 집중해 보자고 팀원들과 열심히 달렸는데 이렇게 큰 시상식에서 상을 받을 수 있어서 영광”이라고 소감을 밝혔다.

이어 “앞으로도 신선하고 재밌게, 여러분들이 관심을 갖고 찾아주실 수 있도록 열심히 하겠다”며 “여러분 곁에서 스테디셀러 같은 아티스트가 되겠다”고 말했다.

최예나는 오는 17일 일본 가수 오오츠카 아이(大塚愛)의 히트곡 ‘사쿠란보’를 리메이크해 발표한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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