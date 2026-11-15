린, ‘HOME’서 대표곡·OST·재즈까지…즉석 신청곡도 소화

가수 린이 단독 콘서트 ‘HOME’을 마쳤다.

린은 지난 13일과 14일 서울 한전아트센터에서 단독 콘서트 ‘HOME’을 열고 관객들과 만났다.

공연은 ‘이별살이’로 시작해 ‘우리를 어떡해’, ‘...사랑했잖아...’, ‘인사’로 이어졌다. 린은 “일 년 중 가장 솔직한 무대”라며 “음악을 들으시며 분위기와 감정을 온전히 따라와 주셨으면 좋겠다”고 말했다.

‘푸른 바다의 전설’ OST ‘러브 스토리(Love Story)’, ‘별에서 온 그대’ OST ‘마이 데스티니(My Destiny)’, ‘해를 품은 달’ OST ‘시간을 거슬러’ 등 대표 OST도 선보였다.

‘자기야 여보야 사랑아’는 보사노바 스타일로 새롭게 편곡했고, ‘플라이 미 투 더 문(Fly Me To The Moon)’, ‘치크 투 치크(Cheek To Cheek)’ 등 재즈 무대도 더했다. 공연 중에는 관객석에서 즉석 신청곡을 받아 짧게 들려주며 소통했다.

커버 무대도 이어졌다. 장혜진의 ‘아름다운 날들’을 비롯해 임영웅의 ‘다시 만날 수 있을까’, 남진의 ‘상사화’ 등을 자신의 방식으로 재해석했다.

린은 “몰입감 있고 집중할 수 있는 공연을 만들고 싶었다”며 “기꺼이 시간을 내주시고 이 자리를 채워주셔서 감사하다”고 소감을 밝혔다.

앙코르에서는 어머니의 생일에 맞춰 발표했던 ‘엄마의 꿈’을 선보이며 공연을 마무리했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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