양 팀 사령탑이 짚은 이름 ‘이정현’…“원래 기량 있는 선수”

사진=KBL 제공

‘작정현 살리기 vs 수비하기’

소노는 15일 고양소노아레나에서 2026~2027 KCC 프로농구 DB와의 홈경기를 치른다. 국가대표 브레이크를 앞두고 치르는 마지막 경기다. 6승9패로 9위에 자리하고 있다. 이날 승리하면 3연승과 함께 순위를 끌어올릴 수 있다.

에이스 이정현(소노)이 반등에 성공했다. 개막 초반 주춤한 듯했으나, 빠르게 부진을 털어냈다. 직전 한국가스공사전에선 홀로 31점을 몰아치며 승리를 이끌었다. 손창환 소노 감독은 “역량이 있는 선수다. 할 수 있게끔 만드는 게 코칭스태프의 역할이다. 에이스가 또 너무 많으면 동선이 꼬인다. 그걸 시즌 초반에 못 풀었다”고 말했다.

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이어 “부상을 경계해야 한다. 상대팀들이 죽어라 이정현을 막을 거다. 지난 시즌에도 그랬다. 이정현이랑 케빈 켐바오가 터지면 쉽게 가고, 막히면 어려운 경기를 했다. 1대1 능력이 좋은 선수가 많지 않다. 에이스들이 살아서 파생되는 걸로 가야 하는데 막히면 쉽지 않다”고 덧붙였다.

적장도 이정현을 경계한다. 이규섭 DB 감독은 “터프샷이라고 생각되는 슛도 모두 성공하고 있다”면서 “(이정현에게) 신장이 큰 수비수를 매치해서 3점슛 확률을 떨어뜨리려고 한다”고 전했다.

소노는 부상 악재도 있다. 스카티 제임스가 전열에서 이탈했다. 올 시즌부턴 외국인 선수가 2, 3쿼터에 동시 출전하기에 한 명만 빠져도 공백이 크다. 자니 오브라이언트의 부담이 컸다. 이에 소노는 일시 대체로 올루페미 올루조비를 영입했다. 직전 경기서 8점 3리바운드를 기록했다.

손 감독은 “(올루조비는) 생각보다 잘해줬다. 그 이상을 찾기가 쉽지 않다. 최대한 빨리 구한 것”이라면서 “(오브라이언트는) 2옵션으로 25~28분 출전을 생각했겠지만 상황이 그렇지 않다. 대신 휴식을 많이 주고 있다. 농구 지능이 좋은 선수”라고 기대했다.

고양=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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