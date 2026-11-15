‘AG 금빛 스타’ 강준이, 이번엔 도쿄 접수… SLS 시즌 두 번째 우승

사진=뉴시스

두 번 도전해 두 번 모두 정상에 올랐다. 한국 스케이트보드의 간판 강준이(레드불)가 세계 정상급 선수들이 경쟁하는 스트리트 리그 스케이트보딩(SLS)에서 또 한 번 우승을 차지했다. 이번에는 단 0.1점 차의 짜릿한 승부였다.

강준이는 14일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 2026 SLS 도쿄 남자부 결선에서 40점 만점에 36.4점을 기록했다. 개최국 일본의 스케이트보더 오노데라 긴우(36.3점)를 간발의 차로 제치고 우승컵을 들어 올렸다. 네쓰케 가이리(일본·35.9점)가 3위에 자리했다.

SLS는 계단과 난간 등 길거리 구조물을 본뜬 경기장에서 세계 최정상급 선수들이 기량을 겨루는 대회다.

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올해 강준이의 상승세는 눈부시다. 지난 4월 미국 로스앤젤레스(LA)서 열린 SLS 데뷔 무대에서 한국 선수 최초로 우승했다. 9월에는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달까지 목에 걸었다. 이번 도쿄 대회에서도 정상에 오르며 SLS 출전 2회 연속 우승이라는 성과를 냈다.

다음 무대는 오는 12월12∼13일 브라질 상파울루에서 열리는 왕중왕전 격의 SLS 슈퍼크라운이다.

한편 여자부에서도 반가운 소식이 전해졌다. 신지율(삼랑진중)이 SLS 데뷔전에서 30.9점으로 3위에 올랐다. 초반 런 연기를 마친 뒤 5위에 머물렀으나 트릭에서 순위를 끌어올렸다. 우승은 클로이 코벨(호주·32.8점), 준우승은 하이사 레아우(브라질·31.1점)가 차지했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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