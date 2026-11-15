에이티즈 산·우영의 냉장고는? 상남자 입맛부터 오이 트라우마까지

JTBC 제공

에이티즈 산과 우영이 ‘냉장고를 부탁해’에 출연해 남다른 예능감과 음식 취향을 공개한다.

15일 방송되는 JTBC ‘냉장고를 부탁해’에는 최근 미니 15집으로 돌아온 에이티즈 멤버 산과 우영이 게스트로 등장한다.

올해 데뷔 8주년을 맞은 두 사람은 동갑내기다운 편안한 호흡으로 평소 서로 장난을 주고받는 일상을 공개하며 찐친 케미를 뽐낸다. 특히 우영은 ‘가슴 춤’으로 유명한 산의 시그니처 안무에 얽힌 비하인드를 폭로해 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 이를 듣던 블랙핑크 지수는 “두 사람의 관계가 블랙핑크 멤버들과 비슷하다”며 팀 내 에피소드를 풀어놓는다.

지수 역시 에이티즈의 신곡 챌린지에 도전하며 분위기를 끌어올린다. 그는 “가슴 춤을 완벽하게 분석했다”며 ‘BAD’ 챌린지에 자신감을 보이고, 산과 우영과 함께 춤을 선보인다. 여기에 예상치 못한 인물까지 합류해 깜짝 무대를 완성, 현장을 놀라게 했다는 후문이다.

이날 방송에서는 두 사람의 냉장고도 베일을 벗는다. ‘북부대공’이라는 별명을 지닌 산은 과일마저 이른바 ‘상남자 과일’을 선호한다고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 이어 자신이 좋아하는 음식과 미식 취향을 거침없이 소개하며 남다른 먹을 사랑을 드러낸다.

반면 오이를 싫어하는 우영은 이번 기회에 오이 트라우마를 극복하고 싶다는 의지를 내비친다. 이를 위해 냉장고에 오이를 한가득 준비해 온 것. ‘냉장고를 부탁해’ 사상 처음으로 극복하고 싶은 식재료를 직접 챙겨 온 우영의 특별한 주문에 셰프들마저 비상을 선언했다고 전해져 관심을 모은다.

에이티즈를 위한 첫 번째 요리 대결에서는 윤남노와 권성준이 맞붙는다. 산과 식성이 비슷하다는 점을 내세운 윤남노가 자신감을 드러내자 김풍은 “코끼리와 사슴도 모두 풀을 먹는다는 공통점이 있다”고 받아쳐 웃음을 안긴다. 권성준 역시 산과의 공통점을 어필하기 위해 특별한 퍼포먼스를 준비한다. 두 셰프의 음식을 맛본 산은 자리에서 일어나 박수를 보내고 “후메잌디스”라는 인상적인 시식평까지 남겨 요리에 대한 기대를 높인다.

두 번째 대결에서는 정호영과 장호준이 우영의 오이 트라우마 극복을 위한 요리로 승부를 겨룬다. ‘냉장고를 부탁해’에서 처음 요리를 선보이는 장호준은 “심장이 콩닥콩닥 뛴다”며 긴장한 기색을 감추지 못한다. 본격적인 대결이 시작되자 현장에 퍼지는 오이 냄새에 우영은 괴로워하고, 시식 순간에도 불안한 모습을 보인다. 과연 우영이 셰프들의 요리를 통해 오이와 화해할 수 있을지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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