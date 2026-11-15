김연아, 강아지들과 화보 찍더니…“가족이 되어주세요” 훈훈한 사연

김연아가 화보 촬영과 함께 선한 영향력을 행사했다. 출처=김연아 SNS

전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 화보 촬영을 통해 따뜻한 선한 영향력을 전했다.

김연아는 지난 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “귀엽디 귀여운 토니와 쿠키의 가족이 되어주세요”라는 글과 함께 여러 장의 화보 사진을 게재하며 유기견 입양 독려에 나섰다.

김연아가 화보 촬영과 함께 선한 영향력을 행사했다. 출처=김연아 SNS

김연아가 화보 촬영과 함께 선한 영향력을 행사했다. 출처=김연아 SNS

공개된 사진 속 김연아는 두 마리의 강아지 토니, 쿠키와 나란히 포즈를 취하며 다채로운 스타일링을 선보였다. 깃털 장식이 돋보이는 파스텔 민트 컬러 미니 원피스에 버건디 타이츠를 매치해 경쾌한 레트로 무드를 연출하는가 하면, 리본 디테일의 블랙 크롭 재킷과 화이트 레이스 롱스커트 조합으로 특유의 단아하고 우아한 매력을 드러냈다.

김연아가 화보 촬영과 함께 선한 영향력을 행사했다. 출처=김연아 SNS

김연아가 화보 촬영과 함께 선한 영향력을 행사했다. 출처=김연아 SNS

또 다른 컷에서는 자수 디테일의 브라운 가디건과 풀뱅 헤어스타일로 포근하고 빈티지한 분위기를 자아냈으며, 심플한 블랙 반소매 차림으로 반려견들과 교감하는 사랑스러운 순간을 담아냈다.

한편, 김연아는 현역 은퇴 후에도 다양한 브랜드의 글로벌 앰배서더로 활약하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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