‘국민타자’도 알아봤다… “가장 완벽한 선수” 김도영에게서 찾은 슈퍼스타 본능

국가대표 내야수 김도영. 사진=AP/뉴시스

“치겠죠. 그것도 중요할 때 칠 겁니다.”

조금의 망설임조차 없었다. 예언이라기보다 확신에 가까웠다. ‘국민타자’ 이승엽 전 두산 감독이 김도영(KIA)을 두고 남긴 말이다. 불과 몇 시간 뒤 김도영은 도쿄돔 우중간 담장을 넘기는 큼지막한 아치로 화답했다. 한국의 결승행을 이끈 한 방이었다.

한국 야구 대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 일본과 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전을 치른다. 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에 이은 3개 대회 연속 결승 진출이다. 이번엔 그 과정이 더욱 극적이었다. 호주와 일본에 연달아 패하며 위기에 몰렸지만, 예선 최종전에서 대만을 6-4로 꺾고 극적으로 결승행 티켓을 거머쥐었다. 잠잠했던 김도영(KIA)의 방망이가 결정적인 순간 깨어난 덕분이다.

3-0으로 앞서던 한국은 대만전 5회 초 홈런 두 방을 얻어맞아 동점을 허용했다. 자칫 흐름을 내줄 수 있었던 5회 말, 선두타자로 나선 김도영이 천무헝의 3구째를 받아쳐 우중간 담장을 넘겼다. 비거리 120m의 결승 솔로포였다.

호주·일본전서 8타수 1안타에 그쳤지만, 가장 필요했던 순간 불을 내뿜은 것. 일본 매체 닛칸스포츠에 따르면 김도영은 대만전 뒤 “컨디션이 좋진 않지만 좋아지기 위해 노력하고 있다. 그 결과가 나와 기쁘다”고 말했다.

이승엽 전 두산 감독. 사진=뉴시스

몇 시간 앞서 이 전 감독은 앞선 경기서 주춤했던 김도영을 감쌌다. 잠실 구장서 취재진과 만난 그는 “한두 경기 부진만으로 비난을 멈춰줬으면 좋겠다”는 당부를 꺼냈다. 컨디션을 되찾으면 충분히 제 기량을 발휘할 수 있다는 믿음도 드러냈다.

그러면서 찬사를 아끼지 않았을 정도다. 자신의 23살 시절과 비교하며 “진짜 수준이 다르다”며 “공격·수비·주루는 물론 스타성과 클러치 능력까지 갖췄다. 우리나라에서 가장 완벽한 선수가 아닌가 싶다”고 엄지를 치켜세웠다. 한국시리즈 시구 때 역시 “한국(에 있을) 레벨이 아니다”라며 김도영의 재능을 높이 평가한 바 있다.

둘에겐 닮은 점이 있다. 중요한 순간이면 더욱 기대를 모으는 ‘해결사’ 기질이다. 이 전 감독도 부진 속에서 결정적인 한 방으로 승부를 바꾼 경험이 있다. 2008 베이징 올림픽이 대표적이다. 예선 내내 타격감을 찾지 못했던 그는 일본과의 준결승에서도 고전했다. 그러나 2-2로 맞선 8회 말 1사 1루 이와세 히토키를 상대로 역전 2점포를 터뜨리며 승부를 뒤집었다.

이튿날 쿠바와의 결승에서도 1회 초 선제 2점 홈런으로 기선을 제압했다. 한국의 사상 첫 올림픽 야구 금메달로 이어진 두 방이었다.

국가대표 내야수 김도영. 사진=AP/뉴시스

이 계보를 이어갈 재목으론 단연 김도영이 떠오른다. 올 시즌 KBO리그서 45개 아치를 그려 생애 첫 홈런왕에 오른 그는 태극마크를 달고도 굵직한 발자취를 남겼다. 2024년 프리미어12에서 5경기 3홈런 10타점을 올렸고, 올해 월드베이스볼클래식(WBC) 대만전에선 역전 2점포와 동점 적시 2루타를 때렸다. 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 결승서도 8회 결승 적시타로 금메달 획득에 힘을 보탰다.

김도영은 이번 APBC 전까지 국제대회 통산 20경기 19타점 OPS(출루율+장타율) 0.833을 써냈다. 특히 19타점은 이번 대표팀 타자 가운데 가장 많다. 한 경기의 부진보다 꾸준히 입증해 온 경쟁력을 봐야 한다는 이 전 감독의 말에 무게가 실리는 이유다.

승부가 뜻대로 풀리지 않아도 다음 타석을 기다리게 만드는 선수가 있다. 18년 전 이 전 감독이 그랬다. 침묵이 길어져도 무언가 해낼 것 같은 기대감. 이제 김도영의 타석에서도 그때의 설렘이 서서히 피어나고 있다.

국가대표 내야수 김도영. 사진=AP/뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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