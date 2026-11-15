하하♥별·브라이언·강인 총출동…그리디어스, 패션·로봇·모터스포츠의 만남

로봇이 모델들과 함께 런웨이를 걷고, 스타들은 고성능 전기차를 타고 등장했다. 패션쇼의 익숙한 풍경을 깨뜨린 색다른 연출이다. 디자이너 박윤희가 이끄는 브랜드 그리디어스(GREEDILOUS)가 패션과 모터스포츠, 로봇 기술을 결합한 무대로 시선을 모았다.

그리디어스는 지난 9월 4일 서울 잠실 롯데타운 월드파크 잔디광장에서 2027 S/S 서울패션위크 서울컬렉션을 개최했다. 이번 시즌 콘셉트는 생텍쥐페리의 소설 ‘어린 왕자’에서 영감을 받은 ‘THE LITTLE PRINCE : ASTEROID G-78’이다. 장미를 핵심 모티브로 내세워 ‘What is your rose?(당신의 장미는 무엇인가요?)’라는 질문을 던졌다.

이날 패션쇼는 런웨이에 오르기 전부터 눈길을 끌었다. 모터스포츠 복합문화공간 인제스피디움이 현대 N 차량을 지원하면서 스타들의 등장에도 특별한 연출이 더해졌다. 배우 정윤하와 정라엘, 권희송, 방송인 하하·별 부부, 가수 지올팍과 강인 등이 현대자동차의 고성능 전기차 아이오닉 5 N을 타고 행사장에 도착했다.

특히 브라이언은 블랙 앤 화이트 체크 패턴에 화려한 꽃무늬를 더한 재킷과 강렬한 레드 컬러의 와이드 팬츠를 매치해 시선을 사로잡았다. 특히 붉은색 라펠과 다채로운 플라워 그래픽이 어우러진 재킷으로 그리디어스 특유의 과감한 스타일을 선보였다. 인제스피디움 로고가 새겨진 현대 N의 고성능 전기차 아이오닉 5 N에서 내리는 모습은 패션과 모터스포츠의 만남을 상징적으로 보여줬다.

런웨이에서는 스포츠 브랜드 아디다스와 로봇 기술의 만남이 주목받았다. 아디다스 컨펌드의 XLG 스니커즈에 그리디어스 특유의 꽃과 자연 그래픽을 더한 아카이브 피스가 공개됐다. 여기에 로봇 전문기업 로보티즈의 휴머노이드 로봇이 모델들과 함께 런웨이에 등장했다. 인간과 로봇이 나란히 걷는 모습은 ‘어린 왕자’의 세계관을 미래적인 감각으로 확장했다.

쇼가 펼쳐진 롯데타운 월드파크에는 롯데 키즈 오케스트라의 라이브 연주도 더해졌다. 음악과 패션, 기술이 어우러지며 야외 런웨이의 분위기를 한층 풍성하게 만들었다.

패션쇼의 완성도를 높인 뷰티 브랜드들의 참여도 눈길을 끌었다. 글로벌 메이크업 브랜드 맥(M·A·C)이 모델들의 메이크업을 담당했고, 청담동 프리미엄 뷰티살롱 순수가 헤어 스타일링을 맡았다. 블랙핑크 리사가 얼티뮨 글로벌 앰배서더로 활동 중인 글로벌 뷰티 브랜드 시세이도는 VVIP 기프트 협찬에 참여했다.

패션 액세서리 브랜드 발롱블랑의 선글라스는 이번 시즌 디자이너 픽으로 선정돼 그리디어스의 의상과 조화를 이뤘다. 어린 왕자의 행성을 표현한 무대에도 활용되며 컬렉션의 콘셉트를 강조했다.

이너뷰티와 헬스케어 분야의 협업도 이어졌다. 유한양행의 여성 건강 프로바이오틱스 브랜드 엘레나를 비롯해 PBM 기술 기반 자가 엑소좀 재생 솔루션을 선보이는 메타셀, 서울탑치과병원(병원장 김현종)이 협찬사로 참여했다. 패션을 중심으로 뷰티와 건강까지 다양한 분야의 브랜드가 한자리에 모인 셈이다.

패션쇼 이후에는 시그니엘 서울 76층에서 애프터파티가 열렸다. 이 자리에는 프랑스 알프스의 천연 미네랄 워터 브랜드 에비앙이 함께하며 행사의 분위기를 이어갔다.

패션과 다른 산업의 협업을 꾸준히 시도해 온 그리디어스는 이번 시즌에도 의상에 국한되지 않는 무대를 선보였다. ‘당신의 장미는 무엇인가’라는 질문 아래 펼쳐진 런웨이는 패션이 음악과 기술, 모터스포츠까지 아우를 수 있음을 보여줬다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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