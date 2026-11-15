[황현희의 눈] 귀신보다 무서운 민원…불편하다고 모두 없애야 하나

요즘 우리 사회에서 귀신보다 무서운 것이 있다. 바로 민원이다.

최근 한국민속촌의 ‘귀신 참교육’ 프로그램이 논란에 휩싸였다. 귀신으로 분장한 배우가 부모의 신청을 받아 아이들의 잘못된 생활습관을 고쳐주겠다며 겁을 주는 체험 행사다. 재미있다는 반응이 이어졌지만, 아이들에게 공포심을 주는 행위가 아동학대에 해당할 수 있다는 민원이 제기됐다. 결국 지자체까지 나서 운영 실태를 점검했다.

물론 아이들이 지나친 공포를 느끼거나 실제로 정신적 피해를 입는다면 살펴봐야 한다. 부모가 동의했다고 해서 모든 행동이 정당화되는 것도 아니다. 문제가 있다면 고치면 된다. 그런데 여기서 한 가지 질문을 던지고 싶다. 누군가 불편하다고 느끼면 우리는 그 모든 것을 멈춰야 하는가.

비슷한 일이 학교 운동장에서도 벌어지고 있다. 초등학교 운동회가 시끄럽다는 이유로 민원이 들어오고 경찰이 출동하는 일까지 생겼다. 실제로 서울 초등학교의 운동회 소음 민원은 2018년 77건에서 2024년 214건으로 늘었다. 일부 학교에서는 운동회를 앞두고 아이들이 직접 주변 주민들에게 양해를 구하는 사과문까지 붙였다고 한다. 아이들이 운동장에서 뛰어노는 것조차 누군가에게는 불편한 일이 되어버린 것이다.

물론 운동회 소리가 시끄러울 수 있다. 누군가는 밤새 일하고 낮에 잠을 자야 할 수도 있고, 누군가는 중요한 시험을 준비하고 있을 수도 있다. 그 불편함 역시 존중받아야 한다. 그렇다고 운동회를 없애는 것이 정답일까. 운동회 시간을 조정할 수도 있고, 스피커 음량을 줄일 수도 있으며, 사전에 주민들에게 양해를 구할 수도 있다. 그런데 우리는 문제를 해결하는 방법보다 문제 자체를 없애는 방법에 점점 익숙해지는 것 같다. 이쯤 되면 운동회에서 아이들이 가장 먼저 배워야 할 것은 달리기가 아니라 사과문 작성법인지도 모르겠다.

언제부터인가 우리 사회에는 이상한 공식이 생겼다. 불편하다. 민원을 넣는다. 논란이 된다. 결국 없어진다. 이 과정에서 정작 중요한 질문은 빠져 있다. 그 불편함이 어느 정도의 피해를 주는지, 제한이 반드시 필요한지, 다른 해결 방법은 없는지에 대한 고민이다. 민원은 시민의 정당한 권리다. 그러나 민원을 제기할 권리와 그 요구가 반드시 받아들여져야 할 권리는 전혀 다른 문제다. 더 큰 문제는 민원을 대하는 기관의 태도다.

갈등을 조정하고 합리적인 기준을 만드는 대신, 민원이 들어오면 일단 없애고 보는 방식이다. 없애면 당장은 조용해진다. 담당자도 편하고 기관도 부담을 덜 수 있다. 하지만 그 과정에서 누군가의 즐거움과 자유, 경험할 기회는 사라진다. 행정이 해야 할 일은 민원을 없애는 것이 아니라 갈등을 해결하는 것이다.

모든 사람이 불편하지 않은 사회를 만들 수 있을까?

식당에서 아이가 울면 불편한 사람이 있다. 공원에서 운동하는 사람들의 음악 소리가 거슬리는 사람도 있다. 거리에서 열리는 축제가 시끄럽다는 사람도 있고, 집회가 교통을 방해한다고 불편해하는 사람도 있다. 그렇다면 식당에서 아이를 내보내고, 공원에서 운동을 금지하고, 축제를 없애고, 집회를 막으면 모두가 행복해질까. 그런 세상은 조용할 수는 있겠다. 하지만 과연 자유로운 사회라고 할 수 있을까. 민주주의 사회는 나와 다른 생각, 다른 취향, 다른 생활방식을 가진 사람들과 함께 살아가는 공간이다. 당연히 불편함이 발생한다. 그 불편함을 조정하는 과정이 바로 공동체의 역할이다. 우리는 흔히 타인의 권리가 내 권리를 침해해서는 안 된다고 말한다. 맞는 말이다. 그런데 내 불편함을 없애기 위해 타인의 권리를 제한하는 것 역시 경계해야 한다.

귀신 체험에서 아이들이 지나치게 무서워한다면 프로그램의 강도를 조절하고, 아이가 원하지 않으면 즉시 중단하면 된다. 운동회 소음이 문제라면 적절한 시간과 음량에 대한 기준을 마련하면 된다. 필요한 것은 무조건적인 금지가 아니라 합리적인 조정이다. 불편함을 말하는 사회는 건강하다. 하지만 불편하다는 이유만으로 모든 것을 없애려는 사회는 건강하다고 보기 어렵다. 세상은 나 혼자 살아가는 공간이 아니다. 때로는 내가 원하지 않는 소리를 들어야 하고, 내가 좋아하지 않는 문화를 마주해야 한다. 그것이 함께 살아가는 데 필요한 최소한의 관용이다.

아이들에게도 이 사실을 가르쳐야 한다. 그런데 지금 우리는 아이들에게 무엇을 가르치고 있는가. 운동장에서 마음껏 뛰기 전에 주변에 사과하는 법부터 가르치고 있다. 누군가 불편해할 수 있으니 조심하고, 또 조심하라고 말한다. 아이들이 뛰어놀다 넘어질까 걱정하는 사회는 이해할 수 있다. 하지만 넘어질지도 모른다는 이유로 아예 뛰지 못하게 하는 사회라면 다시 생각해 봐야 한다. 불편함을 없애는 것과 자유를 없애는 것은 때로 아주 가까운 거리에 있다. 모든 사람의 불편함을 없애려다가 결국 아무도 아무것도 할 수 없는 사회가 되는 것은 아닐까.

아무런 불편함도 없는 사회는 없다. 서로의 불편함을 이해하면서도 함께 살아갈 수 있는 사회다. 민원은 더 나은 사회를 만들기 위한 수단이지 세상을 멈추게 하는 버튼이 아니다.

/개그맨 겸 방송인 황현희

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]