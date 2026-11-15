청초한 시스루부터 매혹적 레드 드레스까지…신민아, 팔색조 ‘황후 룩’

신민아가 황후의 품격이 돋보이는 다양한 드레스 패션을 선보였다. 출처=신민아 SNS

배우 신민아가 현실을 찢고 나온 듯한 황후 비주얼로 시선을 압도했다.

신민아는 지난 13일 자신의 SNS에 “Queen Navier Ellie Trovi”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 신민아는 극 중 동대제국의 황후 나비에로 완벽히 분해 다채로운 드레스 스타일링을 소화했다.

신민아가 황후의 품격이 돋보이는 다양한 드레스 패션을 선보였다. 출처=신민아 SNS

신민아가 황후의 품격이 돋보이는 다양한 드레스 패션을 선보였다. 출처=신민아 SNS

신민아가 황후의 품격이 돋보이는 다양한 드레스 패션을 선보였다. 출처=신민아 SNS

먼저 누드 톤 시어 소재에 비즈와 시퀸이 촘촘히 수놓아진 롱 드레스를 입은 컷에서는 우아한 실루엣과 신비로운 아우라를 뽐냈다. 여기에 볼륨을 살린 반묶음 헤어와 드롭 이어링을 매치해 기품을 더했다. 이어진 사진에서는 단정한 틸 블루(청록빛) 드레스에 화려한 하이 주얼리 네크리스와 레드 립으로 포인트를 주며 지적이고 고혹적인 카리스마를 발산했다.

신민아가 황후의 품격이 돋보이는 다양한 드레스 패션을 선보였다. 출처=신민아 SNS

신민아가 황후의 품격이 돋보이는 다양한 드레스 패션을 선보였다. 출처=신민아 SNS

클래식한 무드도 빛났다. 입체적인 레이스 드레스에 얇은 쉬폰 스카프와 레이스 장갑을 매치해 서사적인 분위기를 연출하는가 하면, 플라워 자수 드레스에 초커형 네크리스를 더해 온화하면서도 사랑스러운 매력을 드러냈다. 특히 강렬한 버건디 레드 드레스에 사파이어·다이아몬드 티아라를 쓴 모습은 범접할 수 없는 왕실의 위엄을 완성하며 감탄을 자아냈다.

한편, 신민아는 최근 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 타이틀롤 나비에 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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