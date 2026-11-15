르노코리아, ‘잠실 더 라스트 이닝’ 성료… 야구팬과 브랜드 소통 강화

14일 잠실야구장에서 진행된 ’잠실 더 라스트 이닝 by 르노‘ 행사 현장에 전시된 르노 필랑트(오른쪽)와 르노 그랑 콜레오스. 르노코리아 제공

르노코리아가 타이틀 스폰서로 참여한 야구 레전드 이벤트 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’가 지난 14일 서울 잠실야구장에서 성황리에 마무리됐다.

15일 르노코리아에 따르면 이번 행사는 2026시즌을 끝으로 새로운 변화를 앞둔 잠실야구장의 역사와 추억을 기념하기 위해 마련됐다. 프로야구 출신 선수와 지도자 모임인 일구회가 주최했으며 프로야구 레전드 선수 58명이 동군과 서군으로 나뉘어 7이닝 경기를 펼쳤다. 경기 외에도 팬 사인회와 그라운드 투어, 라스트 세리머니 등 다양한 프로그램이 진행돼 야구팬들에게 특별한 추억을 선사했다.

르노코리아는 이번 행사의 타이틀 스폰서로 참여해 스포츠를 매개로 브랜드 경험을 확대했다. 선수 유니폼과 헬멧, 구장 내 주요 공간에 브랜드를 노출하는 한편, 야구장 광장에 팝업 부스를 마련하고 플래그십 크로스오버 모델 ‘필랑트’를 전시해 관람객들이 차량을 직접 살펴볼 수 있도록 했다.

잠실야구장의 추억을 기념하는 특별 좌석도 마련했다. 외야 일부 좌석을 ‘르노 존’으로 운영하고 개장 당시 입장권 가격을 재현한 3000원 티켓을 제공해 행사의 상징성을 더했다.

행사에 앞서서는 전국 르노코리아 전시장에서 QR코드를 통해 시승을 신청한 고객을 대상으로 입장권 증정 이벤트를 진행했다. 자동차 시승 경험을 스포츠 문화 행사와 연결해 기존 소비자는 물론 잠재 소비자와의 소통 기회를 넓혔다는 점에서 눈길을 끌었다.

14일 잠실야구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노' 행사 현장에 참석한 니콜라 파리 르노코리아 (오른쪽)과 조원상 영업본부장이 배트를 들고 서있다. 르노코리아 제공

경기 시작 전 시구 행사에는 김응용 감독과 김성근 감독이 나섰으며 니콜라 파리 르노코리아 사장과 조원상 영업본부장이 시타를 맡았다. 시구자와 시타자는 르노의 플래그십 크로스오버 필랑트와 중형 SUV(스포츠실용차) ‘그랑 콜레오스’를 타고 그라운드에 입장해 관람객들에게 브랜드 주요 모델을 선보였다.

이날 경기는 서군이 5대 2로 승리했다. 결승 득점을 기록하며 팀 승리를 이끈 이병규는 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 이병규는 르노의 브랜드 로고인 로장주(Losange)를 형상화한 ‘르노 MVP 어워드’를 수상했으며 니콜라 파리 사장이 직접 트로피를 전달했다.

르노코리아 관계자는 “잠실야구장이 오랜 시간 쌓아 온 역사와 팬들의 추억을 함께 기념하는 뜻깊은 행사에 타이틀 스폰서로 참여하게 돼 의미가 크다”며 “앞으로도 다양한 문화·스포츠 활동을 통해 고객과 소통하고, 더 많은 사람이 일상 속에서 르노 브랜드를 경험할 수 있도록 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportworldi.com

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