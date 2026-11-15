르세라핌 카즈하, 민소매에 청바지만 입었을 뿐인데…‘청순 여신’ 강림

카즈하가 내추럴하고 편한 모습을 공개했다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 카즈하가 내추럴한 매력의 근황을 전했다.

카즈하는 지난 13일 자신의 SNS(인스타그램)를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

카즈하가 내추럴하고 편한 모습을 공개했다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 내추럴하고 편한 모습을 공개했다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 내추럴하고 편한 모습을 공개했다. 출처=카즈하 SNS

공개된 사진 속 카즈하는 베이지와 살구, 옅은 핑크빛이 감도는 타이다이 패턴의 시어 캐미솔 톱을 착용해 가볍고 여리여리한 실루엣을 강조했다. 얇은 스트랩과 가슴 라인의 셔링 디테일이 페미닌한 무드를 자아내는 가운데, 하의로는 빈티지한 워싱이 돋보이는 중청 데님 팬츠를 매치해 캐주얼한 균형감을 맞췄다.

카즈하가 내추럴하고 편한 모습을 공개했다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 내추럴하고 편한 모습을 공개했다. 출처=카즈하 SNS

여기에 자연스럽게 흘러내리는 흑발 웨이브 헤어와 투명한 메이크업을 더해 특유의 청순하면서도 세련된 분위기를 배가시켰다. 카메라를 향해 윙크를 짓거나 여유로운 포즈를 취하는 모습에서 무대 위 카리스마와는 또 다른 소탈한 매력이 돋보인다.

한편, 카즈하가 속한 르세라핌은 현재 월드투어 ‘PUREFLOW’를 전개하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]