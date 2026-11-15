[이슈스타] “여러분은 혼자가 아닙니다”…고히, 다문화가정 위한 특별한 무대

“여러분은 혼자가 아닙니다.”

가수 고히(gohi)가 음악으로 전하고 싶은 메시지는 분명했다. 서로 다른 언어와 문화, 환경 속에서 살아가더라도 누구나 위로받고 공감할 수 있다는 믿음이다. 어린 시절 해외와 국내 국제학교를 오가며 성장한 그는 때로 자신이 어디에도 완전히 속하지 못한 이방인처럼 느껴졌다고 털어놨다. 그 경험은 음악의 출발점이 됐고, 이제는 비슷한 외로움을 느끼는 이들에게 건네는 위로가 됐다.

고히는 지난 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에 참여했다. 세계비즈앤스포츠월드는 매년 희망 Big 콘서트를 개최하며 음악을 통한 나눔의 가치를 실천해 왔다.

이날 고히는 자신의 곡 ‘기우제’와 ‘수평선’을 선보였다. 두 곡에는 낯선 환경에서 느꼈던 소외감과 그 속에서도 희망을 찾으려 했던 마음이 담겨 있다. 다양한 문화적 배경을 가진 사람들과 함께 성장한 그에게 이번 공연은 단순한 나눔의 무대를 넘어 자신의 경험과 음악을 관객들과 나누는 자리였다.

밴드 바닐레어 활동과 이승윤 밴드 기타리스트를 거쳐 싱어송라이터로 자신만의 음악 세계를 구축해 온 고히. 크고 작은 무대를 경험하며 음악적 시야를 넓혀 온 그는 이제 자신의 노래가 누군가의 외로움을 덜어주는 작은 위안이 되기를 바라고 있다.

다음은 고히와의 일문일답.

-이번 다문화가정 돕기 콘서트에 참여하게 된 계기는. 평소 나눔과 사회공헌 활동에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있나.

“2026년 아카이브 케이 뮤직 성수 무대 이후 최정윤 대표님의 소개로 이번 공연에 참여하게 됐다. 어릴 때부터 국제학교에 다니며 다양한 문화적 배경을 가진 친구들, 여러 나라에서 온 이웃들과 함께 성장했다. 서로 다른 문화와 환경을 가진 사람들이 어울려 살아가는 것이 자연스러운 일이었다. 그런 경험 때문인지 환경이나 배경이 다르다는 이유로 누군가가 소외되지 않고 서로를 이해하며 살아가는 사회에 대해 늘 긍정적으로 생각해 왔다. 나눔 역시 거창한 행동이라기보다 주변을 돌아보고 내가 가진 것을 통해 누군가에게 작은 도움이나 위로를 전하는 일이라고 생각한다. 그런 의미에서 이번 공연이 더욱 뜻깊다.”

-다문화가정은 우리 사회의 일원이 됐지만 여전히 문화적 차이나 편견으로 어려움을 겪는 이들이 있다. 이번 공연을 준비하며 특별히 생각한 부분이 있다면.

“학창 시절 대부분을 해외에서 보냈고 국내에서도 국제학교에 다녔다. 다양한 문화적 배경을 가진 친구들과 이웃들을 자연스럽게 접할 수 있었다. 미디어와 기술의 발전으로 국가와 문화 사이의 경계가 낮아지고, 서로 다른 배경을 가진 사람들이 함께 살아가는 모습도 일상이 되고 있다. 문화적 차이가 누군가를 구분하거나 소외시키는 이유가 아니라 서로를 이해하고 새로운 시각을 배우는 계기가 됐으면 한다. 서로의 다름을 특별하게 받아들이지 않고 모두가 자연스럽게 어울려 살아가는 미래가 조금 더 빨리 찾아오기를 바란다.”

-음악이 언어와 국적, 문화의 경계를 넘어 사람들을 연결한다는 사실을 직접 체감한 순간이 있었나.

“여러 차례 경험했다. 세션 연주자로 해외 공연을 다니거나 싱어송라이터로 개인 공연을 진행했을 때 한국어나 영어를 완벽하게 구사하지 못하는 관객들이 노래를 따라 불러준 적이 있다. 공연이 끝난 뒤 좋은 음악을 들려줘서 고맙다는 말을 전해주신 분들도 있었다. 서로 사용하는 언어도, 살아온 환경도 다르지만 같은 음악을 듣고 비슷한 감정을 나눌 수 있다는 사실이 인상 깊었다. 그런 순간들을 통해 음악에는 언어와 문화의 경계를 넘어 사람들의 마음을 연결하는 힘이 있다는 것을 느꼈다.”

-이번 콘서트에서 ‘기우제’와 ‘수평선’을 선보였다. 두 곡에 담긴 의미와 관객들에게 전하고 싶었던 메시지는.

“두 곡 모두 살아오면서 경험했던 감정들과 맞닿아 있는 노래다. 학창 시절 대부분을 해외에서 보냈고 국내에서도 국제학교에 다니며 성장했다. 그런 환경 속에서 어느 곳에 있더라도 때로는 어딘가에 완전히 속하지 못한 듯한, 이방인이 된 것 같은 감정을 느끼곤 했다. 그런 감정 속에서도 스스로 희망을 찾으려 했던 마음을 두 곡에 담았다. 서로 다른 환경과 배경 속에서 살아가는 분들에게 내 노래가 작은 공감과 위안이 되고, 각자의 자리에서 다시 희망을 바라볼 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다.”

-밴드 바닐레어와 이승윤 밴드 기타리스트를 거쳐 싱어송라이터로 활동하고 있다. 다양한 음악적 경험이 지금의 고히를 만드는 데 어떤 영향을 미쳤나.

“바닐레어로 활동하며 경험한 국내외 소규모 클럽 공연과 다양한 음악적 시도, 이승윤 밴드의 기타리스트로 활동하며 경험한 큰 무대와 폭넓은 음악적 환경이 지금의 나를 만드는 데 큰 영향을 줬다. 서로 다른 규모와 성격의 무대를 경험하면서 음악을 표현하는 방식뿐 아니라 공연을 준비하고 관객과 호흡하는 방법에 대해서도 많이 배웠다. 무엇보다 과거에는 가능하다고 생각하지 못했던 음악적 표현이나 무대의 형태를 직접 경험하면서 음악을 바라보는 시야가 넓어졌다. 지금은 곡을 작업할 때도, 무대를 준비할 때도 한 가지 방식에 얽매이지 않고 여러 가능성을 열어두려고 노력한다.”

-고히의 음악에는 관계와 감정에 대한 솔직한 이야기가 담겨 있다. 음악을 통해 가장 전하고 싶은 가치는 무엇인가.

“요즘은 온라인을 통해 누구나 쉽게 소통하고 이전보다 훨씬 많은 정보와 사람들을 접할 수 있다. 하지만 역설적으로 개인의 삶은 점점 더 소외되고, 수많은 정보와 관계 속에서도 더 큰 고립감을 느끼는 경우가 많아지고 있다고 생각한다. 이러한 감정이 꼭 특별한 환경에 놓인 사람들에게만 해당하는 것은 아니다. 한곳에서 태어나고 자란 사람조차 때로는 자신이 어디에도 완전히 속하지 못한다는 느낌을 받을 수 있다. 나 역시 그런 감정을 경험해 왔다. 그래서 내 음악을 통해 전하고 싶은 것은 어떤 환경에 놓여 있더라도 자기 자신을 잃어버리지 않고 살아갔으면 좋겠다는 마음이다. 다른 사람들과 조금 다르다는 이유로 자신을 부정하거나 외로워하지 않았으면 한다. 이번 공연 역시 서로 다른 삶을 살아가는 사람들이 음악을 통해 잠시나마 공감하고 연결될 수 있다는 점에서 특별한 의미가 있다.”

-이번 공연이 관객들에게 어떤 기억으로 남기를 바라나. 앞으로의 음악 활동 계획도 궁금하다.

“이번 공연이 관객들에게 ‘여러분은 혼자가 아닙니다’라는 메시지로 남았으면 좋겠다. 공연을 보는 동안만큼은 일상의 걱정과 무게를 잠시 내려놓고 편안하게 음악을 즐기셨으면 한다. 공연이 끝난 뒤에도 그날의 음악과 감정이 일상 속에서 작은 위안으로 남는다면 정말 기쁠 것 같다. 앞으로는 현재 준비 중인 미발매 곡들을 비롯해 새로운 음악과 프로젝트들을 차례로 선보일 계획이다. 계속해서 새로운 시도와 변화를 이어가는 아티스트 고히의 모습을 음악과 공연을 통해 보여드리겠다. 늘 음악을 들어주고 응원해 주시는 분들께 감사드린다. 앞으로도 좋은 음악으로 찾아뵙겠다.”

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]