‘개그우먼 은퇴’ 맹승지, 10년 만의 배우 프로필 공개…“성격 그대로 묻어나”

맹승지가 새 프로필을 공개했다. 출처=맹승지 SNS

개그우먼 은퇴를 선언하며 배우로 전향한 방송인 맹승지가 새 프로필 사진을 공개했다.

맹승지는 지난 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “배우 프로필은 10년 만에 찍는 것 같다”며 사진을 게재했다. 이어 “지난달에 촬영했는데, 실제 성격이 사진에 그대로 묻어나는 느낌”이라고 덧붙이며 새 출발에 대한 설렘을 드러냈다.

맹승지가 새 프로필을 공개했다. 출처=맹승지 SNS

2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔한 맹승지는 ‘코미디에 빠지다’를 비롯해 MBC 간판 예능 ‘무한도전’에서 리포터로 활약하며 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 이후 ‘진짜 사나이'’등 다수의 예능 프로그램에서 특유의 엉뚱하고 솔직한 매력으로 사랑받았다.

최근에는 활동 영역을 무대로 넓혀 연극 ‘남사친 여사친’, ‘킬러가 온다’ 등에 출연하며 연기 내공을 쌓아왔다. 앞서 그는 “개그 무대에 서지 않은 지 10년이 넘었고, 앞으로도 복귀할 생각이 없다”며 개그우먼 은퇴와 배우 전향 의사를 분명히 밝힌 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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