[최정아의 연예it수다] 대세 연예인 음주운전에 방송가 줄편집…고경표가 남긴 숙제

한때는 무엇을 해도 사랑받는 배우였다. 살이 찌면 푸근하다는 반응이 나왔고, 예능에서 망가지는 모습조차 친근한 매력으로 받아들여졌다. 작품 밖에서 보여준 소탈함은 배우 고경표의 또 다른 경쟁력이었다.

그러나 음주운전 사고로 그동안 쌓아온 호감과 신뢰가 한순간에 흔들렸다. 방송가에도 날벼락을 안겼다. 사고의 여파가 고경표 개인에 그치지 않고 동료 출연진과 제작진에게까지 번지면서다.

고경표는 지난 14일 오전 3시30분께 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 상태로 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐다. 소속사 씨엘엔컴퍼니는 즉각 사고 사실을 인정하고 사과했다. 고경표 역시 자신의 잘못을 인정하고 반성하고 있다는 입장을 전했다.

그러나 사과와 반성만으로 끝날 일이 아니다. 술을 마신 뒤 운전대를 잡지 않을 선택지는 얼마든지 있었다. 더욱이 사고 상대는 새벽 시간 도로에서 작업하던 청소차였다. 자칫 인명피해로 이어질 수도 있었다.

고경표는 올해 드라마 언더커버 미쓰홍(tvN)에 이어 예능까지 활동 영역을 넓히며 활발한 행보를 이어왔다. 고정 출연작부터 공개를 앞둔 프로그램까지 일정도 빼곡했다. 하지만 음주운전 사고로 방송가에는 비상이 걸렸다.

당장 놀면 뭐하니?(MBC)는 사고 당일인 14일 방송에서 고경표의 개인 출연 장면 대부분을 편집했다. 95 서울가요제 특집에서 경연을 이어가던 그는 단체 화면에만 일부 등장했다. 식스센스: B사이드(tvN) 역시 15일 방송과 22일 최종회에서 그의 분량을 최대한 덜어내겠다고 밝혔다. 녹화를 마친 놀라운 토요일(tvN) 제작진도 같은 방침을 내놨다.

방송을 앞둔 프로그램들의 사정은 더 복잡하다. 오는 29일 첫 방송 예정인 보검 매직컬2(tvN)는 박보검, 이상이, 고경표가 시골 마을에서 미용실을 운영하는 과정을 담는다. 세 사람의 호흡이 중요한 프로그램인 만큼 고경표의 출연 문제는 제작진에게 부담이다.

다음 달 2일 공개 예정인 대탈출: 도시괴담(티빙)은 더 난감한 상황이다. 고경표를 포함한 여섯 명이 협력해 추리와 미션을 수행하는 프로그램이어서 특정 출연자의 분량만 덜어내기가 쉽지 않다. 제작진 역시 콘텐츠 특성상 편집에 한계가 있을 수 있다면서도 고경표의 노출 분량을 최대한 조정하겠다고 밝혔다.

결국 한 사람의 잘못으로 여러 프로그램의 제작진이 추가 편집 작업을 떠안았다. 방송은 배우 혼자 만드는 결과물이 아니다. 수많은 제작진과 스태프가 촬영을 준비하고 동료 출연자들이 호흡을 맞춰 완성한다. 이미 촬영한 장면을 덜어내는 과정에서도 전체 흐름과 완성도를 고려해야 한다. 잘못을 저지르지 않은 이들이 수습에 나서야 하는 상황이다.

팬들에게도 실망을 안겼다. 고경표는 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅을 열 예정이었다. 팬들과의 만남을 불과 일주일 앞두고 사고를 낸 것이다. 오랫동안 응원하며 만남을 기다려온 팬들로서는 허탈과 실망감을 느낄 수밖에 없다.

연예인의 사생활이라도 타인의 안전을 위협하고 함께 일하는 사람들에게 피해를 준다면 개인의 문제로 치부할 수 없다. 특히 여러 작품에 출연하며 활동의 정점을 향하던 고경표에게는 그만큼 무거운 책임이 따랐다. 하지만 가장 기본적인 책임조차 지키지 못했다. 소속사를 통해 전한 반성과 사과가 공허하게 들리는 이유다.

이제 그의 음주운전으로 인한 여파를 수습하기 위해 여러 제작진이 추가 작업에 나서야 하는 상황이다. 잘못은 한 사람이 저질렀지만 그 대가는 여러 사람이 나눠 치르고 있다. 고경표가 이번 사고를 통해 반드시 깨달아야 할 책임의 무게다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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