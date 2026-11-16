[이문원의 쇼비즈워치] 첫주 신기록, 2주차 급락…日 ‘고질라’ 북미 흥행의 역설

'고질라 마이너스 제로' 포스터

11월 첫째 주 북미 주말 박스오피스 결과는 미국은 물론 한국과 일본 등지에서도 큰 화제를 모았다. 2023년 파란을 일으킨 일본 영화 ‘고질라 마이너스 원’ 속편 ‘고질라 마이너스 제로’가 압도적 격차로 당당 북미 1위를 거머쥔 주말이었기 때문. 첫 주말 수익 3064만 달러. 일본 실사영화로서 최초의 북미 주말 박스오피스 1위일 뿐 아니라, 북미 사상 비(非)영어 실사영화의 역대 최고 첫 주말 흥행 기록(인플레이션 미적용 시)이기도 했다. 기존 기록은 장예모 감독의 중국 영화 ‘영웅’이 2004년 기록한 1780만 달러, 무려 22년 만의 기록 경신인 셈이다.

이를 지켜보는 한국 영화계 입장은 다소 허탈할 수밖에 없다. K팝과 K드라마 약진, 그리고 K웹툰 성장세와 비교해서도 K컬쳐 부문 중 유독 글로벌 돌파에서 뒤떨어진 게 극장용 영화란 평가다. ‘기생충’이 비영어 영화 사상 최초로 미국 아카데미상 작품상 석권까지 이뤘지만, 그에 힘입은 북미 총수익 5385만 달러는 이미 ‘고질라 마이너스 원’이 근소한 차로 제쳤고(5714만 달러), 속편 ‘고질라 마이너스 제로’는 그마저도 경신할 흐름이란 전망. 한국은 2019~2020년의 화려한 축포에 비해 후속타가 없는 반면, 일본은 경사가 계속 이어진단 총평이다.

물론 이에 대해서도 이견은 많다. 대표적으로, 모든 걸 ‘고질라’ 프랜차이즈와 일대일 비교하는 건 잘못된 구도란 점이다. 1954년 작 일본 영화 ‘고질라’가 ‘고질라, 괴수들의 왕(Godzilla, King of the Monsters!)’이란 제목으로 미국 배우들 촬영분을 붙여 북미 시장에 처음 소개된 게 1956년이다. 이후 70년 동안 수많은 일본 도호영화사 프로덕션과 5편의 할리우드 리메이크를 통해 쌓아 올려진 게 ‘고질라’란 이름의 IP란 것. 이처럼 디즈니 고전 애니메이션 급의 역사와 인지도를 지닌 IP와의 일대일 비교는 무의미할뿐더러, 당장 일본에서도 ‘고질라’ 정도 글로벌 파급력을 보여주는 실사영화 IP는 또 없단 점을 고려해야 한단 얘기다.

또 있다. ‘고질라’ 프랜차이즈를 ‘실사영화’ 틀에서 이해하는 게 과연 맞느냐는 점이다. 1980년대 가정용 VCR 보급 이래 일본 ‘특촬물(일본 괴수물, 수퍼히어로물 등 특수촬영 영상물)’은 서구시장에서 늘 일본 애니메이션과 한 몸처럼 묶이는 콘텐츠였기 때문이다. ‘고질라’ 프랜차이즈 경우 할리우드 블록버스터 리메이크 등으로 서브컬쳐 부류에선 얼핏 벗어난 듯 여겨지지만, 그럼에도 ‘할리우드 고질라’와 ‘일본 고질라’는 시장에서 또 다르게 소화되더란 관찰이다. 그렇게 일본 애니메이션과 사실상 동일 선상에서 해석돼야 할 흥행이란 주장.

모두 틀린 의견이라 보긴 어렵다. 특히 후자의 경우 미국 등 서구시장에서 그 정도 반향을 일으킨 영화치고 주연배우 카미키 류노스케, 하마베 미나미 등에 대한 글로벌 관심은 거의 촉발되지 않고 이번 속편 홍보에서도 주연배우들을 거의 불러세우지 않은 것만으로 상황을 잘 알 수 있다. 결국 ‘고질라’는 배우들이 중요하지 않은 실사영화, 고질라란 가상의 캐릭터와 그가 부숴대는 도시 풍광 영상만이 중요한 실사영화, 시장 구성으로 봤을 때 애니메이션과 크게 다를 바도 없는 성격인 셈이다.

이 같은 관점에서 ‘고질라 마이너스 제로’ 2주차 북미 성적을 살펴보면 사뭇 의미심장하다. 미국 대중문화지 데드라인에 따르면, ‘고질라 마이너스 제로’는 11월13~15일 2주차 주말 동안 약 800만 달러 수익을 벌어들이며 전 주 대비 74~75% 수익 폭락할 것으로 예상된다. 보통 프랜차이즈 속편은 2주차 낙폭이 크긴 해도 이 정도까지 내려앉는 일은 흔치 않다. 올해 기준으로 ‘슈퍼걸’(-74%)이나 ‘스트리트 파이터’(-72%) 등 유명 IP이되 완성도가 낮아 입소문이 안 좋게 난 영화들 2주차가 이 정도 폭락을 보이는데, ‘고질라 마이너스 제로’는 그런 것도 아니다. 현재까지 로튼토마토 91%로 오히려 상업영화 중에선 부단히 높은 수치다.

그럼 뭘까. 결국 ‘고질라 마이너스 제로’도 시장 카테고리화 과정에서 마니아 콘텐츠로 기능하고 있단 얘기다. 대중 만족도와 관계없이 2주차가 이 정도로 폭락하는 경우는 유명 팝스타의 콘서트 필름이거나 호러 장르, 또는 클래식 영화의 재개봉 사례 등이다. 모두 시장에서 마니아형 콘텐츠로 분류되는 경우, 즉 ‘볼 사람’이 딱 정해져 있고 그중 상당수는 개봉 첫 주에 바로 달려가 관람하며 이후 특별히 극장 관객이 확장되진 않는 경우들이다. 그리고 이 부류에 근래 추가된 게 일본 애니메이션이다.

지난해 북미 개봉 첫 주말 무려 7061만 달러를 벌어들이며 모두를 깜짝 놀라게 했던 ‘극장판 귀멸의 칼날; 무한성편(이하 ‘귀멸의 칼날 2’)’이 한 예다. 어마어마한 첫 주말 성적에 북미 수익 2억 달러 이상이 가볍게 점쳐졌지만, 결국 영화는 최종 북미 수익 1억3695만 달러로 마무리됐다. 첫 주말 수익이 총수익의 절반을 넘어섰단 것, ‘볼 사람’ 절반 이상은 첫 주말에 보는 식으로 이른바 ‘프론트로딩’이 극심한 전형적인 마니아형 콘텐츠가 바로 일본 애니메이션이었단 뜻이다. 그리고 이제 ‘고질라 마이너스 제로’도 같은 자리에 서고 있다. 총수익은 전편보단 높게 예상되지만, 그렇다고 유의미하게 큰 차이로 앞서진 못하리란 예상.

큰 차원에선 아시아 대중문화 콘텐츠 대부분이 북미 등 서구시장에서 공통적으로 겪는 흐름이긴 하다. K팝, K드라마 등도 모두 이런 노선에 준한다. 주류 인종도 언어도 문화도 모두 다른 아시아 콘텐츠가 서구에서 작동하는 방식은 어디까지나 ‘팬덤형’에 준하지, 흥행 수치가 올라갔다고 곧 ‘아무나’ ‘별 부담 없이’ 선택하고 즐기는 ‘대중형’으로 변모하고 있다 해석해선 안 된단 분수령 말이다. 전체 파이가 커지는 건 그만큼 팬덤이 커지고 있단 뜻 정도다.

“대중은 없고 잘게 갈라진 팬덤들의 총합만이 존재한다” “이젠 팬덤이 큰 게 곧 대중성” 등 지금의 대중문화 시장을 설명하는 말들은 많다. 물론 여전히 ‘대중형’ 모델도 존재하긴 하지만 수익성 차원에서 팬덤형 모델이 시장 중심에 서게 된 현실이다. 곧 ‘고질라 마이너스 제로’도 대중성 확보 관련 개선의 여지가 있는 불완전 사례 같은 게 아니라 현시점 가장 적확하게 시장 멘털리티를 꿰뚫은 사례로서 이해해야 할 필요도 있다. 어쩌다 벌어지는 ‘대중형’ 성공 사례는 뿌듯하고 즐거운 일이지만, 그게 시장 전략 중심이 돼선 곤란하단 뜻이기도 하다.

/이문원 대중문화평론가

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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