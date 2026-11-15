[현장] ‘레이니 X-MAS’도 괜찮은 이유… 시몬스 테라스 있으니까

시몬스 테라스의 잔디공원에 마련된 40여 그루 크리스마스 트리를 배경으로 방문객들이 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

다가오는 크리스마스엔 눈이 오지 않기를 바란다. 맑으면 맑은 대로 심술 날 터이니, 아예 비가 추적추적 내리면 좋겠다. 사랑하는 두 사람의 머리에 소복이 쌓여가는 하얀 눈송이이라니. ‘화이트 크리스마스’는 애인 없는 중년을 두 번 죽이는 일이다.

침대 매트리스 브랜드 시몬스의 복합문화공간 ‘시몬스 테라스’를 찾은 지난 14일에도 비가 내렸다. 경기 이천시 모가면의 시몬스 본사 및 생산 공장(팩토리움) 인근에 조성된 시몬스 테라스는 카페 ‘시몬스 그로서리 스토어’, 브랜드 뮤지엄 ‘헤리티지 엘리’, 기술 체험 공간 ‘매트리스 랩’, 이천 지역 농·특산물 직거래 장터 ‘파머스마켓’, 잔디정원 등으로 방문객을 맞이한다.

매년 연말에는 ‘크리스마스 트리&일루미네이션’이 펼쳐진다. 시몬스 테라스 곳곳에 크리스마스 트리가 세워지고 아름다운 불빛이 반짝이는 행사로, 2018년 시작돼 해마다 약 10만 명의 방문객이 모여든다. 항상 콘셉트가 다른데 올해(10월30일~12월27일)의 설정은 ‘별빛 테라스, 크리스마스가 빛나는 곳’이다.

성탄 분위기로 꾸며진 시몬스 테라스의 야외 공간. 박재림 기자

이날 비가 내리고 다소 썰렁한 날씨에도 방문객은 적지 않았다. 가족 단위가 가장 많았고, 연인 사이도 꽤 많아 보였다. 반려견과 함께 방문한 이들도 눈에 띄었다. 서울 강남구에서 아내, 아들과 함께 왔다는 김진석 씨는 “아내가 SNS로 찾아서 왔는데 크리스마스 분위기를 일찌감치 느끼고 있다. 엄청 떠들썩한 파티 콘셉트가 아니고 차분하면서도 평화로운 느낌이라 개인적으로는 더 좋다”며 “이동시간도 차로 50분 정도여서 부담스럽지 않았다”고 말했다.

최소 50㎝부터 최대 8m까지 다양한 크기의 크리스마스 트리 40여 그루가 놓인 잔디공원에는 우산을 쓰고 기념사진을 찍는 사람들이 눈에 띄었다. 일몰 후 약 30분 간격으로 진행되는 불빛쇼 ‘트윙클 타임’이 되자 평온한 음악과 뭉클한 불빛이 하모니를 이뤘다. 트윙클 타임이 펼쳐진 약 3분 동안 다들 말을 잃은 채 눈앞의 황홀한 장면에 젖어드는 듯 했다. 비가 오지 않았다면 이 같은 ‘센치함’은 느끼기 어렵지 않았을까.

시몬스 테라스를 잔디정원을 방문한 반려견. 박재림 기자

비가 와서 오히려 좋은 건 내부도 마찬가지였다. 시몬스 그로서리 스토어에서 주문한 겨울 신메뉴 ‘펌킨 스파이스 라떼’는 달콤하고 호박 퓨레와 매콤한 향신료가 속을 따듯하게 덥혔다. 마찬가지로 겨울에만 즐길 수 있는 그로서리 붕어빵과도 잘 어울렸다. 또 다른 겨울 신메뉴인 드래프트 커피와 바나나 푸딩 라떼를 홀짝이는 사람들도 많이 보였다.

그로서리 스토어와 헤리티지 앨리, 매트리스 랩 등 주요 공간은 1~2층 ‘ㄱ’자 형태의 건물 내부에서 서로 연결돼 있어 다시 우산을 펴는 일 없이 이동할 수 있었다. 방문객들은 매트리스 랩에서 시몬스의 대표 매트리스 제품 위에 직접 누워보고, 헤리티지 앨리에서 156년 전통의 글로벌 브랜드 시몬스의 유구한 역사를 실감했다.

시몬스 테라스 방문객들이 매트리스 랩에서 시몬스 대표 제품을 체험하고 있다. 박재림 기자

시몬스 테라스 방문객들이 시몬스 수면 유형 테스트 ‘S-BTI’ 검사를 하고 있다. 박재림 기자

하이라이트는 2층 공연장인 ‘바스킷볼 코트’에서 열린 ‘일루미네이션 콘서트’였다. 이날부터 다음달 19일까지 6주간 매주 토요일 개최되는 행사로, 발라드부터 클래식까지 다양한 장르의 아티스트가 참여한다. 이날 가수 겸 방송인 딘딘이 테이프를 끊었고 앞으로 존박(11월21일), 케이시(11월28일), 박재정(12월5일), 심규연·림팍(12월12일), 경서(12월19일·이상 오후 3시)가 미니콘서트로 방문객들과 호흡한다. 관객은 최대 200명까지 입장 가능하며 입장권은 당일 오전 11시부터 선착순으로 배부된다.

지난해에 이어 올해도 참가 아티스트로 나선 딘딘은 “시몬스 테라스 콘서트는 무대와 관객석이 워낙 가까워서 다른 공연과는 느낌이 다르다”며 “포근한, 마치 시몬스 같은 분위기”라는 말로 분위기를 띄웠다. 그리고 실제로 노래를 부르며 관객석으로 들어와 하이파이브를 하고 관객 바로 옆에 앉기도 하면서 함성을 이끌어냈다.

가수 딘딘이 시몬스 테라스에서 열린 일루미네이션 콘서트에서 관객석을 누비며 팬들과 스킨십을 하고 있다. 박재림 기자

가수 딘딘이 시몬스 테라스에서 열린 일루미네이션 콘서트에서 관객석을 누비며 노래를 부르고 있다. 연예인을 이 정도로 바로 앞에서 본 건 처음이다. 유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 구독 눌렀다. 박재림 기자

예정된 공연 시간 30분을 훌쩍 넘겨 50분 동안 7곡을 열창한 딘딘은 “여러분과 함께하니 인류애가 충전된 기분”이라며 엄지를 세웠다. 사실 그동안 딘딘은 예능인이라는 느낌이 강했는데 이날 공연을 보니 ‘생각보다 키 크고 노래 잘 하고 잘생겼더’라.

생후 5개월 아기를 품에 안고 공연을 본 서예원 씨는 “딘딘님이 우리 아기 손도 잡아줬다. 노래도 잘하고 팬서비스도 좋아서 육아 스트레스를 다 날린 것 같다”며 “이천시민이라 시몬스 테라스에 자부심을 느낀다. 다른 지방 사람들이 놀러오면 꼭 데려온다. 주차하기도 좋고 수유실도 잘 되어 있다”고 말했다.

공연은 매주 토요일에만 열리지만 크리스마스 트리와 일루미네션은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 즐길 수 있다. 시몬스 관계자는 “연말을 맞아 시몬스 테라스를 찾은 분들이 겨울 정취를 만끽하고 소중한 이들과 추억을 쌓길 바란다”며 “아름다운 빛의 향연과 감미로운 음악이 어우러진 시몬스 테라스에서 마음까지 따듯해지는 위로와 휴식의 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

시몬스 테라스 일루미네이션 콘서트가 열린 바스킷볼 코트 전경. 박재림 기자

이날 딘딘의 마지막 곡 ‘딘딘은 딘딘’에서 이런 가사를 들을 수 있었다.

‘감사한 해, 또 한 해가 가네. 지난해께 이슈가 돼 한 해가 와. 너와 한 해를 마무리하네. 지난해 지지난해 뱉어놓은 게 쌓여서 빛이 나네. 다가올 한 해도 잘 부탁하네. 그럼 한 해 후렴을 부탁하네.’

딘딘도, 관객들도 반복해서 ‘인류애’를 언급했고, 직접 느낀 시몬스 테라스의 분위기 포근하고 따스했다. 그래서 ‘남 좋은 일’이기만 한 화이트 크리스마스가 아니길 바란 편협한 마음이 부끄러워지기도 했다. 그래도 하루 지나고 보니, 역시나 크리스마스엔 눈이 안 오면 좋겠다.

일루미네이션 콘서트에서 가수 딘딘이 관객석을 누비며 열창을 하고 있다. 박재림 기자

이천=박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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