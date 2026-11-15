‘친정팀으로 돌아온다’ LG, 손혁 QC·투수총괄코치 영입

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프로 무대의 출발점으로 돌아왔다. 선수 시절 쌍둥이 군단 마운드를 지켰던 손혁 코치가 이번엔 지도자로 친정팀에 복귀한다.

프로야구 LG는 15일 손혁 코치를 QC 및 투수총괄코치로 영입했다고 밝혔다. 손 코치는 이날 1군 마무리캠프가 진행 중인 이천 LG챔피언스파크에 합류할 예정이다.

손 코치는 공주고와 고려대를 거쳐 1996년 신인드래프트 2차 1라운드 전체 7순위로 LG에 입단했다. 데뷔 첫해부터 1군 무대에 오른 그는 LG에서 4시즌 동안 30승을 거뒀다. 특히 1998년 11승, 1999년 10승으로 2년 연속 두 자릿수 승리를 기록했다. 이후 KIA와 두산을 거치며 KBO리그 통산 8시즌 107경기서 36승31패 평균자책점 4.07을 써낸 바 있다.

은퇴 후에는 지도자와 프런트를 두루 경험했다. 넥센(현 키움)과 SK(현 SSG)에서 1군 투수코치를 맡았고, 2020년 키움에선 1군 감독을 역임했다. 이듬해 전력강화 코디네이터로 한화에 합류했다. 2022년부터 올 시즌까지 한화 단장으로 구단 운영을 책임졌다.

손 코치는 “처음으로 프로 유니폼을 입었던 친정팀 LG에 돌아오게 되어 기쁘다”며 “LG에는 검증된 투수들이 많지만, 향후 발전 가능성이 무궁무진한 투수들도 많다. LG의 마운드가 다시 리그 최고의 자리에 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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