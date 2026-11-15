원곡자 왁스도 반했다…손승연, 명곡 바꿔 부르자 터진 감탄

가수 손승연이 독보적인 가창력을 뽐내며 최강 보컬의 저력을 과시했다.

손승연은 지난 14일 방송된 KBS2 '불후의 명곡' 왁스 특집에 출연해 시청자들과 만났다.

최근 신곡 '오늘의 나는'을 발표하고 뮤지컬 '헬스 키친' 무대에도 오르는 등 다방면에서 활동 중인 그는 경연에 앞서 신곡을 무반주 라이브로 들려줬다. 별다른 반주 없이도 부드럽고 세련된 음색으로 곡의 매력을 전하며 시작부터 시선을 사로잡았다.

본격적인 경연에서 손승연이 선택한 곡은 왁스의 히트곡 '화장을 고치고'였다. 무대에 앞서 그는 원곡 특유의 담백하고 절제된 감성을 살리는 데 집중했다고 밝혔다. 평소 보여줬던 강렬한 보컬과는 다른 매력을 선보이겠다는 각오도 전했다. 아울러 왁스의 뒤를 잇는 솔로 아티스트로서 활발한 음악 활동을 이어가겠다는 포부를 드러냈다.

무대에 오른 손승연은 어쿠스틱 사운드에 맞춰 차분하게 노래를 시작했다. 특유의 섬세한 음색과 감정 표현으로 원곡이 지닌 애틋한 분위기를 살렸으며, 곡이 절정에 이르자 폭발적인 고음과 풍부한 성량으로 무대를 압도했다. 절제와 폭발을 자유롭게 오가는 완급 조절은 물론, 객석을 단숨에 몰입시키는 무대 장악력까지 선보이며 '괴물 보컬리스트'라는 수식어를 실감하게 했다.

무대가 끝난 뒤 동료 가수들의 호평도 이어졌다. 김연지는 손승연의 실루엣만으로도 곡 속 가녀린 여성의 모습을 표현해냈다고 평가했고, 서제이는 입을 다물 수 없을 정도로 인상적인 무대였다고 감탄했다.

특히 원곡자인 왁스의 반응이 눈길을 끌었다. 왁스는 손승연의 무대를 보며 자신도 그렇게 노래하고 싶다는 생각이 들었다고 밝히며 극찬을 보냈다. '역시 손승연'이라는 말이 절로 나올 만큼 완성도 높은 무대였다는 찬사를 전해 의미를 더했다.

경연 결과 역시 압도적이었다. 손승연은 419점을 획득하며 김기태를 비롯해 씨야, 밴드 AxMxP를 연이어 꺾고 3연승을 기록했다. 오랜만에 '불후의 명곡'에 출연했음에도 흔들림 없는 실력으로 경쟁자들을 제압하며 경연 강자로서의 면모를 다시 한번 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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