사흘 내내 선두 지킨 크로… PGA 투어 첫 우승 보인다

트레이스 크로. 사진=AP/뉴시스

생애 첫 우승까지 이제 18홀만 남았다. 트레이스 크로(미국)가 마지막 두 홀에서 연속 버디를 잡아내며 미국프로골프(PGA) 투어 오스틴 챔피언십 선두 자리를 지켰다.

크로는 15일 미국 텍사스주 오스틴의 옴니 바튼 크리크 리조트 앤드 스파 파지오 캐니언스 코스(파72·7451야드)서 열린 이번 대회 3라운드에서 버디 6개와 보기 5개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 중간 합계 14언더파 202타로 사흘 연속 선두를 달렸다.

마지막 두 홀이 결정적이었다. 크로는 이날 버디와 보기를 반복하며 좀처럼 타수를 줄이지 못했다. 10번 홀(파4)과 11번 홀(파3)에서 연속 보기를 범했고, 14번 홀(파5) 버디로 만회한 뒤 16번 홀(파4)에서 다시 한 타를 잃었다.

트레이스 크로. 사진=AP/뉴시스

하지만 17번 홀(파3)에서 벙커샷을 그대로 홀에 넣어 버디를 낚았다. 이어 18번 홀(파5)에서도 약 2.5m 버디 퍼트를 성공시키며 단독 선두로 경기를 마쳤다.

크로는 아직 PGA 투어 우승 경험이 없다. 2년 전 투어에 입성해 지금까지 톱10에 네 차례 든 바 있다. 최고 성적은 지난달 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 거둔 공동 3위다. 이번 대회에서는 사흘 연속 선두를 지키며 생애 첫 우승을 노리고 있다.

추격도 거세다. 채드 레이미(미국), 사미 발리마키(핀란드), 에릭 판 루옌(남아프리카공화국)이 나란히 13언더파 203타로 공동 2위에 자리했다. 맥스 그레이서먼과 벤 콜스(이상 미국)는 12언더파 204타로 공동 5위다. 선두부터 공동 5위까지 격차가 2타에 불과해 최종장서 우승 경쟁이 치열할 것으로 점쳐진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]