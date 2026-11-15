선두 내준 최혜진, 역전 우승 노린다… 디 안니카 3R 2위

최혜진. 사진=AP/뉴시스

선두 자리는 내줬지만, 첫 우승의 기회는 여전히 살아 있다. 최혜진(롯데)이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 3라운드에서 주춤하며 단독 2위로 내려앉았다. 선두와 격차는 단 1타다.

최혜진은 15일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)에서 열린 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러) 3라운드에서 버디 4개와 보기 4개를 묶어 이븐파 70타를 쳤다. 중간 합계 12언더파 198타로 린디 덩컨(미국·13언더파 197타)에 한 타 뒤진 2위에 자리했다.

출발부터 쉽지 않았다. 1번 홀과 2번 홀(이상 파4)에서 연속 보기를 범한 최혜진은 5번 홀(파4)에서도 한 타를 잃었다. 6번 홀(파4)과 7번 홀(파5)에서 연달아 버디를 잡으며 만회했지만, 전반을 1오버파로 마쳤다.

최혜진. 사진=AP/뉴시스

후반에는 반등했다. 13번 홀(파4)과 14번 홀(파5)에서 연속 버디를 낚으며 다시 힘을 냈다. 그러나 마지막 18번 홀(파4)에서 보기를 범해 타수를 줄이지 못했다. 반면 공동 선두였던 덩컨은 한 타를 줄여 단독 선두로 올라섰다.

2022년 LPGA 투어에 데뷔한 최혜진은 아직 첫 우승을 신고하지 못했다. 지난달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 연속 준우승을 차지한 데 이어 이번 대회에서도 우승 경쟁을 이어가고 있다.

한편 다른 한국 선수들의 활약도 눈에 띄었다. 윤이나(솔레어)는 한 타를 줄여 중간 합계 10언더파 200타로 단독 4위에 올랐다. 손가락 부상에서 복귀한 유해란(다올금융그룹)은 보기 없이 버디 5개를 몰아치며 9언더파 201타로 공동 5위까지 뛰어올랐다.

고진영(솔레어)은 공동 14위(6언더파 204타), 강민지(PXG)는 공동 18위(5언더파 205타), 김아림(메디힐)은 공동 22위(4언더파 206타)에 자리했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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