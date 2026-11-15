44년 만에 새집 짓는데 “이왕이면…” 레전드들이 그린 ‘뉴 잠실’

잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업 조감도. 사진=서울시 제공

잠실야구장과 작별하는 자리서 시선은 벌써 새 구장으로 향했다. 본격적인 공사를 앞둔 만큼 ‘이왕이면’ 하는 바람도 적지 않았다. 더 많은 팬을 맞이하고, 날씨 걱정 없이 야구를 즐기되 잠실만의 색깔은 이어갔으면 한다는 목소리다.

1982년 7월15일 문을 연 잠실야구장의 44년 역사가 막을 내린다. 서울시의 잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 사업에 따라 올해를 끝으로 철거될 예정이다. 그 자리에는 2032년 준공을 목표로 3만석 규모의 돔구장이 들어선다. LG와 두산의 새 홈에는 스카이박스와 경기장을 조망할 수 있는 호텔 등 다양한 편의시설도 마련된다.

새 구장의 규모는 물론 폐쇄형 돔이라는 청사진 정도가 이미 나왔다. 아직 첫 삽을 뜨지 않았지만, 새로 짓는 만큼 더 많은 것을 담았으면 하는 바람도 있었다. 김응용 전 감독은 지난 14일 서울 잠실야구장서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’에서 관중석 규모부터 아쉬워했다. 그는 돔구장 건립을 발전이라고 평가하면서도 “일본은 30~40년 전에도 5만 명이 들어가는 야구장을 지었다. 이왕 지으면 5만 석은 지어야지. 그게 좀 아쉽다”고 말했다.

야구팬들이 지난 14일 서울 잠실구장서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’ 이벤트 경기에서 열띤 응원을 펼치고 있다. 사진=뉴시스

기존 2만3750석보다 6250석 늘어나는 규모다. KBO리그의 가파른 흥행세를 생각하면 가볍게 넘길 얘기는 아니다. 올해 정규리그는 역대 최다인 1277만551명의 관중을 동원했고, 720경기 중 345경기가 매진됐다. 해외 주요 돔구장과 비교해도 차이가 있다. 일본 도쿄돔(1988년 개장)은 야구 경기 기준 약 4만3500명, 대만 타이베이돔(2023년 개장)은 4만명을 수용한다.

이승엽 전 두산 감독도 “관중석 규모가 부족한 편”이라며 “요즘은 티켓을 구하기 어렵다. 보고 싶은 팬들이 모두 들어오지 못하면 안타까운 일”이라고 짚었다. 주차와 편의시설 개선도 당부했다. 다만 서울시는 장래 관중 수요와 운영 수익성, 구단과 전문가 의견 등을 고려해 3만석이 적정하다는 입장이다.

돔구장이 가져올 변화에는 기대가 컸다. KBS N 스포츠 해설위원으로 활동하는 유희관과 김태균은 날씨에 구애받지 않는 경기 환경을 반겼다. 반면 야외구장만의 매력을 좋아하는 이도 있었다. 더스틴 니퍼트는 “개인적으로 돔구장을 좋아하지 않는다. 개폐식이라면 괜찮다”며 “바람과 비를 맞으며 야구하는 게 좋다. 조금 옛날 스타일”이라고 웃었다. 다만 서울시는 개폐식에 대해 사업비 증가와 공사 기간 지연 등을 이유로 어렵다는 입장을 밝힌 바 있다.

서울 송파구 잠실종합운동장의 잠실야구장(오른쪽)과 2027년부터 2031년까지 LG·두산의 임시 홈구장으로 사용될 리모델링 중인 올림픽주경기장의 지난 8월 전경. 사진=뉴시스

새 구장에서도 이어졌으면 하는 잠실만의 색깔이 있다. 바로 넓은 그라운드가 만든 투수 친화적인 환경이다. 니퍼트는 “잠실은 홈런이 잘 나오지 않는 투수를 위한 구장”이라며 “새 구장도 담장이 멀었으면 좋겠다”고 바랐다.

이동현 LG 잔류군 투수코치도 “투수 친화적인 구장이라는 상징성은 이곳을 거쳐 간 선수들에게 특별하다”며 그 특색이 이어지길 기대했다. 김상진 전 롯데 투수코치는 잠실의 특성이 이어지길 바라면서도 돔구장에서는 타구가 빨라져 기존보다 타자에게 유리한 환경이 될 수 있다고 내다봤다.

시설을 바꾸더라도 역사를 남길 방법은 고민거리다. 이승엽 전 감독은 “(철거하지 않은) 대구시민야구장은 지금도 가볼 수 있지만 잠실은 완전히 사라지기에 아쉽다”며 훗날 팬들이 옛 모습을 추억할 흔적을 남겨주길 바랐다. 정성훈은 “젊은 팬들이 새 구장에서 앞으로 수십 년간 추억을 쌓을 것”이라며 서로 다른 세대가 공감하는 공간이 되기를 기대했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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