“연말 파티룩의 정석”…빌리 츠키, 행사장 밝힌 시크 카리스마

츠키가 시크하고 고혹적인 모습을 공개했다. 출처=츠키 SNS

그룹 빌리(Billlie)의 츠키가 시크하고 고혹적인 매력으로 시선을 사로잡았다.

츠키는 지난 14일 자신의 SNS에 “YSL HOLIDAY PRIVATE PARTY”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

츠키가 시크하고 고혹적인 모습을 공개했다. 출처=츠키 SNS

츠키가 시크하고 고혹적인 모습을 공개했다. 출처=츠키 SNS

공개된 사진 속 츠키는 한 뷰티 브랜드의 연말 파티 현장에서 완벽한 올블랙 스타일링을 선보였다. 깔끔하게 떨어지는 테일러드 블랙 재킷에 튜브톱 이너를 매치해 세련미를 극대화했으며, 광택감이 돋보이는 에나멜 미니스커트와 얇은 블랙 스타킹으로 감각적인 소재 대비를 줬다.

츠키가 시크하고 고혹적인 모습을 공개했다. 출처=츠키 SNS

츠키가 시크하고 고혹적인 모습을 공개했다. 출처=츠키 SNS

여기에 잔머리 없이 높게 묶어 올린 하이 포니테일 헤어로 갸름한 턱선과 가녀린 목선을 강조했고, 미니멀한 실버 링 귀걸이를 더해 도시적인 무드를 완성했다. 어두운 조명과 촛불, 플래시 효과가 어우러진 배경 속에서 츠키 특유의 나른하면서도 도도한 눈빛이 빛을 발했다.

한편, 츠키는 본업인 음악 활동뿐만 아니라 뷰티·라이프스타일 분야에서도 다수의 브랜드 모델 및 앰배서더로 활약하며 광고계의 블루칩으로 자리매김하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]