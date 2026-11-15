전소연, 뉴욕 홀린 ‘K/DA 아칼리’ 비주얼…롤드컵 결승전 개막식 압도

전소연이 파격적인 사이버펑크 무대 의상을 선보였다. 출처=전소연 SNS

그룹 아이들(i-dle)의 전소연이 파격적인 사이버펑크 스타일링으로 압도적인 존재감을 뽐냈다.

전소연은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “K/DA IS BACK”이라는 글과 함께 무대 비하인드 사진 여러 장을 게재했다.

전소연이 파격적인 사이버펑크 무대 의상을 선보였다. 출처=전소연 SNS

전소연이 파격적인 사이버펑크 무대 의상을 선보였다. 출처=전소연 SNS

전소연이 파격적인 사이버펑크 무대 의상을 선보였다. 출처=전소연 SNS

공개된 사진 속 전소연은 액체 금속이 녹아내린 듯한 비대칭 디자인의 메탈릭 실버 크롭 톱에 강렬한 레드 컬러 시스루 롱슬리브를 레이어드해 시선을 사로잡았다. 여기에 로우라이즈 핏의 블랙 레더 카고 팬츠와 체인 장식을 매치해 와일드한 스트릿 감성을 극대화했으며, 얼굴의 반을 덮는 붉은 렌즈의 고글형 선글라스로 미래적인 분위기를 완성했다.

전소연이 파격적인 사이버펑크 무대 의상을 선보였다. 출처=전소연 SNS

전소연이 파격적인 사이버펑크 무대 의상을 선보였다. 출처=전소연 SNS

이번 스타일링은 전소연이 이날 새벽(한국시간) 미국 뉴욕 바클레이스 센터에서 열린 ‘2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵)’ 결승전 개막식 무대를 위해 선보인 의상이다.

과거 가상 걸그룹 K/DA와 힙합 그룹 트루 데미지(True Damage)의 아칼리 역을 맡아 ‘POP/STARS’ 등으로 글로벌 신드롬을 일으켰던 전소연은, 이날 개막식에서도 같은 팀 멤버 미연과 함께 무대에 올라 폭발적인 라이브와 퍼포먼스로 현지 관객들을 열광시켰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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