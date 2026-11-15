장원영, 가녀린 직각 어깨 드러낸 가죽 튜브톱 패션…‘시크+몽환’ [스타★샷]

장원영이 시크하고 몽환적인 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 장원영이 시크하면서도 몽환적인 분위기의 근황을 공개해 눈길을 끌고 있다.

장원영은 지난 13일 자신의 SNS를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 화보 비하인드 컷을 게재했다.

장원영이 시크하고 몽환적인 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 시크하고 몽환적인 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

공개된 사진 속 장원영은 보디라인을 따라 매끄럽게 떨어지는 블랙 가죽 소재의 오프숄더 미디 드레스를 완벽하게 소화했다. 가죽 특유의 은은한 광택과 지퍼 디테일이 더해져 도회적이고 세련된 무드를 자아낸다. 특히 목걸이나 귀걸이 등 화려한 액세서리를 과감히 배제해 가녀린 어깨선과 드레스 자체의 실루엣을 극대화했다.

장원영이 시크하고 몽환적인 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 시크하고 몽환적인 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

장원영이 시크하고 몽환적인 패션을 공개했다. 출처=장원영 SNS

헤어 스타일링 역시 돋보인다. 눈썹을 덮는 일자 풀뱅에 허리까지 길게 내려오는 찰랑이는 생머리를 매치해 비현실적인 인형 비율과 신비로운 아우라를 한층 배가시켰다.

한편, 장원영은 지난 9월 열린 ‘2026 올해의 브랜드 대상’에서 여자 광고모델 부문 대상을 거머쥐며 2년 연속 수상의 영예를 안는 등 광고계와 가요계를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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