죄책감은 없었다…유연석, 아들 앞 악어의 눈물 ‘소름’

유연석이 아들 앞에서 눈물을 보이며 또 한 번 시청자들을 소름 돋게 했다. 죄책감은커녕 자신의 범죄를 감추기 위해 아들까지 이용하는 민준호의 민낯이 드러나면서 극의 긴장감을 끌어올렸다. 여기에 서현진과 옥자연의 연대, 임성재의 합류까지 더해지며 본격적인 반격을 예고했다.

지난 14일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 6회에서는 민준호(유연석 분)를 무너뜨리기 위해 손을 잡은 강지선(서현진 분)과 이화영(옥자연 분)의 이야기가 그려졌다. 여기에 이화영의 남편 박석구(임성재 분)까지 사건에 얽히면서 새로운 국면을 맞았다.

앞서 강지선은 술에 취한 척 민준호를 유인한 뒤 정신을 잃게 만들었다. 깨어난 민준호는 온몸이 결박된 채 강지선과 마주했다. 강지선은 자신이 겪었던 고통을 직접 느껴보라며 민준호에게 그동안 당했던 일을 되돌려주겠다는 뜻을 밝혔다. 이 과정에서 민준호가 과거 아내를 죽음으로 내몰았다는 사실까지 알게 되며 충격을 안겼다.

하지만 민준호는 쉽게 무너지지 않았다. 오히려 강지선을 자극하며 상황을 뒤집었고, 끝내 스스로 결박을 풀어냈다. 순식간에 쫓고 쫓기는 관계가 역전된 가운데 경찰 이화영이 현장에 도착했지만, 곧바로 민준호를 체포할 수는 없었다. 체포 과정에서 민준호의 몸에 남은 약물 성분이 확인될 경우 강지선이 가해자로 몰릴 가능성이 있었기 때문이다.

결국 이화영은 민준호를 향해 자신을 성폭행했다는 증거를 반드시 찾아내겠다고 경고했다. 이를 들은 강지선은 예상하지 못했던 사실에 큰 충격을 받았고, 민준호는 현장을 빠져나갔다.

위기를 감지한 민준호는 이번에도 교묘하게 움직였다. 아들 민현수(강지용 분)에게 경찰 조사를 다시 받을 것 같다고 털어놓으며 불안감을 심어준 것. 아버지를 지키고 싶었던 민현수는 사람들이 아빠를 데려가지 못하도록 거짓말을 하겠다고 나섰다.

그러자 민준호는 아들에게까지 거짓말을 시킬 수 없다며 그를 끌어안고 눈물을 보였다. 그러나 민준호의 실체를 알고 있는 시청자들에게 이 장면은 진심 어린 부성애가 아닌 위기를 모면하기 위한 악어의 눈물로 다가왔다. 결국 민현수는 아버지를 위해 거짓 진술을 했고, 민준호는 또다시 수사망을 빠져나가는 데 성공했다.

민준호의 범죄는 이화영의 삶에도 깊은 상처를 남겼다. 어렵게 용기를 내 선배 장두일(정승길 분)에게 피해 사실을 털어놓았지만, 상부로부터 당분간 사건 조사를 중단하라는 지시가 내려왔다. 무엇보다 아무것도 모르는 남편 박석구를 마주할 때마다 이화영은 괴로움을 감추지 못했다. 박석구 역시 아내가 자신에게 아무런 이야기도 하지 않은 채 힘들어하는 모습을 보며 답답함과 걱정을 키워갔다.

그러던 중 박석구는 강지선과 이화영의 대화를 우연히 듣고 아내가 겪은 일을 알게 됐다. 충격적인 진실을 마주한 그는 결국 민준호 앞에 모습을 드러냈다. 여유로운 태도로 환자를 대하던 민준호 앞에 나타난 의문의 남자는 다름 아닌 이화영의 남편이자 UDT 장교인 박석구였다.

피해 당사자들의 싸움에 가족까지 가세하면서 민준호를 둘러싼 대립은 더욱 거세질 전망이다. 특히 새로운 인물의 등장을 통해 반격의 판이 커졌음을 알린 엔딩은 다음 회에 대한 궁금증을 높였다.

한편 이날 방송된 '라이어' 6회는 분당 최고 시청률 4.5%를 기록했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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