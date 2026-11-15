서제이, 왁스 ‘부탁해요’ 재해석…폭발적 가창력에 깊은 감성 더했다

KBS2 ‘불후의 명곡’ 방송캡처

가수 서제이가 왁스의 명곡을 자신만의 색깔로 풀어내며 감동적인 무대를 완성했다. 섬세한 감정 표현부터 폭발적인 고음까지 자유자재로 오가는 가창력으로 원곡과는 또 다른 매력을 선사했다.

서제이는 지난 14일 방송된 KBS2 ‘불후의 명곡’ 왁스 특집에 출연했다. 각기 다른 매력을 지닌 보컬리스트들이 왁스의 명곡을 새롭게 선보인 가운데, 서제이는 대표곡 ‘부탁해요’를 선택해 무대에 올랐다.

‘한국의 셀린 디온’이라는 수식어를 얻을 만큼 뛰어난 가창력과 시원한 고음을 자랑하는 서제이는 그동안 불후에서도 다양한 장르와 감성을 소화하며 실력을 입증해 왔다. 2020 상반기 화제의 특집을 비롯해 패티김, 정태춘·박은옥, 고(故) 김광석 추모 30주기 특집 등에 출연한 데 이어 이번 왁스 특집에도 합류해 기대를 모았다.

이날 무대는 잔잔한 피아노 연주와 함께 시작됐다. 서제이는 부탁해요의 도입부를 차분하고 절제된 목소리로 풀어내며 곡에 담긴 애틋한 정서를 전달했다. 무대에 설치된 액자 형태의 소품 역시 지나간 사랑의 기억을 떠올리게 하며 분위기를 더했다.

후반부로 접어들수록 서제이의 진가가 드러났다. 이별한 연인의 앞날을 진심으로 기원하는 가사의 의미를 깊이 있게 표현하는 동시에 특유의 폭발적인 고음을 쏟아냈다. 섬세한 감정선과 압도적인 성량이 조화를 이루며 서제이만의 색깔이 담긴 부탁해요를 탄생시켰다.

무대가 끝난 뒤에는 왁스를 향한 서제이의 각별한 애정도 공개됐다. 연습생 시절 왁스와 인연을 맺었던 일화를 소개하며 오랜 팬심을 드러낸 것. 서제이의 이야기를 들은 왁스는 그의 무대에 흐뭇한 반응을 보였으며, 곡에 담긴 감정이 서제이 특유의 분위기와 잘 어우러졌다는 취지의 감상을 전했다.

선배 가수를 향한 존경과 애정, 여기에 자신만의 음악적 해석을 더한 서제이의 무대는 경연의 결과를 넘어 의미 있는 순간을 만들어냈다. 원곡이 지닌 감성을 해치지 않으면서도 새로운 울림을 전하며 시청자들의 마음을 사로잡았다.

한편 서제이는 가수이자 뮤지컬 배우로 활동하며 장르를 넘나드는 폭넓은 음악적 행보를 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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