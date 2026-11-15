아일릿, 스포티파이 2억 곡만 7개…‘It’s Me’도 기록 달성

사진=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 스포티파이에서 통산 일곱 번째 2억 스트리밍 곡을 배출했다.

15일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 아일릿의 미니 4집 ‘MAMIHLAPINATAPAI’(마밀라피나타파이) 타이틀곡 ‘It’s Me’(잇츠 미)는 지난 13일 기준 누적 재생 수 2억32만9058회를 기록했다.

‘It’s Me’는 첫 데이트 이후 상대방과의 관계를 고민하면서도 자신감을 드러내는 테크노 장르의 곡이다. 중독성 있는 후렴구와 에너지 넘치는 퍼포먼스를 앞세워 글로벌 팬들의 호응을 얻었다.

지난 4월 30일 발매된 이 곡은 6개월 넘게 인기를 이어가고 있다. 뮤직비디오는 공개 180일 만에 조회수 2억 회를 돌파하며 아일릿 뮤직비디오 가운데 가장 빠른 기록을 세웠다.

음원 역시 미국 빌보드 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에 27주 연속 이름을 올렸다. 멜론과 벅스, 지니 등 국내 주요 음원 플랫폼의 최신 주간 차트를 비롯해 일본 오리콘 주간 스트리밍 랭킹과 빌보드 재팬 ‘핫 100’에서도 상위권을 유지하고 있다.

이로써 아일릿은 지금까지 총 10곡을 스포티파이 억대 스트리밍 반열에 올렸다. 데뷔곡 ‘Magnetic’(마그네틱)은 누적 9억 회 이상 재생됐으며, K팝 그룹 데뷔곡 가운데 최단 기간 9억 스트리밍 기록을 세웠다.

이 밖에도 ‘Lucky Girl Syndrome’, ‘Cherish (My Love)’, ‘Tick-Tack’, ‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’, ‘NOT CUTE ANYMORE’와 르세라핌, 캣츠아이와 함께한 협업곡 ‘ICONIC BY MISTAKE’ 등이 2억 스트리밍을 넘어섰다. ‘Midnight Fiction’과 ‘jellyous’는 각각 1억 회 이상 재생됐다.

최근 발매한 미니 5집 ‘BREAK EVEN’(브레이크 이븐)도 글로벌 차트에서 성과를 거두고 있다. 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 6위에 오르며 팀 자체 최고 순위를 경신했다. ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘월드 앨범’ 차트에서는 각각 1위를 차지했다.

타이틀곡 ‘체포하겠어’는 빌보드 ‘버블링 언더 핫 100’에 진입했으며, 빌보드 코리아 ‘글로벌 K-송’ 차트에서도 정상에 올랐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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