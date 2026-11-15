이현욱, ‘문무’ 첫 방송부터 강렬한 존재감…냉철함과 강단 갖춘 김법민

배우 이현욱이 '문무' 첫 방송부터 묵직한 연기와 입체적인 캐릭터 해석으로 극의 중심을 잡았다. 냉철한 시선과 거침없는 행동력을 지닌 김법민으로 변신한 그는 첫 등장부터 인물의 성격을 뚜렷하게 드러내며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

지난 14일 KBS 2TV에서는 대하드라마 문무가 첫 방송됐다. 방송에서는 김법민 역을 맡은 이현욱의 활약이 펼쳐졌다. 백제의 공격으로 혼란에 빠진 신라의 상황과 이를 둘러싼 권력 구도가 본격적으로 드러난 가운데, 이현욱은 안정적인 연기력으로 극에 무게감을 더했다.

극 중 김법민은 전쟁의 참혹함과 신라가 처한 현실을 냉소적으로 바라보는 인물이다. 아버지 김춘추(김강우 분)가 자신과 동생 김인문(오승훈 분)을 당나라로 보내려 하자 이를 단호하게 거부했다. 당나라도 전장도 가지 않겠다는 뜻을 밝히며 아버지의 결정에 맞섰고, 부자 사이의 갈등은 극에 새로운 긴장감을 불어넣었다.

김법민의 선택은 이후 더욱 분명해졌다. 대야성을 지키기 위한 병력 지원 문제로 김춘추가 정치적 난관에 부딪히는 모습을 지켜본 그는 결국 직접 대야성으로 향하기로 마음먹었다. 아버지가 정해준 길을 따르기보다 자신이 판단한 방향으로 움직이겠다는 의지를 드러낸 것. 위기 속에서 드러난 김법민의 결단력과 주체적인 성향이 눈길을 끌었다.

이현욱은 인물의 강직한 성격과 복잡한 심리를 세밀하게 풀어내며 존재감을 발휘했다. 특히 김춘추와 맞서는 장면에서는 쉽게 뜻을 굽히지 않는 김법민의 자존심과 반항적인 기질을 생생하게 표현했다. 여기에 신라의 현실을 바라보는 냉소적인 태도와 위기 앞에서 행동으로 옮기는 결단력을 균형 있게 담아내며 캐릭터의 입체감을 살렸다.

앞서 드라마 '원경'에서 이방원 역을 맡아 권력자의 냉정함과 인간적인 고뇌를 동시에 표현했던 이현욱은 이번 '문무'에서도 사극에 최적화된 연기 역량을 보여줬다. 인물의 감정 변화를 섬세하게 포착하는 표현력에 묵직한 카리스마까지 더해지며 또 한 번 사극 배우로서의 존재감을 각인시켰다.

첫 회부터 김법민의 성격과 서사를 뚜렷하게 구축한 이현욱이 앞으로 신라의 운명과 얽힌 역사적 격변 속에서 어떤 선택과 변화를 보여줄지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]