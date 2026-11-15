‘케이팝 데몬 헌터스’, 전 세계 50개 도시 월드투어…내년 6월 개막

사진=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 전 세계 50개 도시를 순회하는 대규모 월드투어 콘서트로 팬들과 만난다.

넷플릭스와 글로벌 공연 기획사 AEG 프레젠츠는 지난 13일(현지시간) ‘케이팝 데몬 헌터스 골든 월드투어’의 공연 일정과 세부 계획을 공개했다.

이번 월드투어는 내년 6월 5일 미국 볼티모어 CFG 뱅크 아레나에서 시작된다. 2027년부터 2028년까지 약 2년에 걸쳐 북미와 유럽, 아시아·태평양, 중남미 등 전 세계 50개 도시에서 150회 이상의 공연을 펼칠 예정이다.

우선 내년 6월부터 10월까지 북미와 유럽에서 진행되는 61회 공연 일정이 공개됐다. 북미에서는 볼티모어를 시작으로 시카고, 애틀랜타, 댈러스, 로스앤젤레스, 라스베이거스, 워싱턴 등을 방문한다. 유럽 투어는 9월 1일 스위스 취리히에서 시작해 밀라노, 암스테르담, 베를린, 파리 등을 거쳐 10월 22~23일 영국 런던에서 마무리된다. 아시아·태평양과 중남미 지역 일정은 추후 발표된다.

공연은 영화 속 음악과 안무에 첨단 영상 기술을 결합한 관객 참여형 콘서트로 꾸며진다. 가상의 K팝 걸그룹 헌트릭스 멤버 루미, 미라, 조이가 무대에 등장해 관객들과 실시간으로 소통하며 라이벌 그룹인 사자보이즈와 인기 호랑이 캐릭터 더피의 애니메이션 무대도 펼쳐진다.

여기에 스턴트 연기자와 전문 댄서들의 라이브 퍼포먼스가 더해진다. 연출은 디즈니와 태양의 서커스, 에어로스미스, 폴 매카트니, 머라이어 캐리 등의 라이브 공연에 참여한 에이미 팅컴이 맡는다.

매리언 리 넷플릭스 최고마케팅책임자(CMO)는 “‘케이팝 데몬 헌터스’는 폭발적인 히트작에서 한 세대를 아우르는 문화적 현상으로 변모했다”며 “이번 월드투어는 팬들이 함께 노래하고 춤추며 헌트릭스가 ‘혼문’을 봉인할 수 있도록 돕는 장이 될 것”이라고 밝혔다.

지난해 6월 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 넷플릭스 누적 조회수 6억7000만회를 돌파한 애니메이션 영화다. 작품의 사운드트랙 역시 전 세계에서 150억회 이상의 스트리밍을 기록하며 인기를 얻었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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