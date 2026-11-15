대한당구연맹, ‘2026 K-Billiards 디비전리그 유스챔피언십’ 성료

사진=대한당구연맹 제공

대한당구연맹이 주최·주관한 ‘2026 K-Billiards 디비전리그 유스챔피언십’이 지난 12일부터 13일까지 강원특별자치도 양구군 양구종합스포츠타운에서 성황리에 마무리됐다.

이번 대회는 K-Billiards 디비전리그 유소년리그(D1·D2·D3) 참가자를 대상으로 마련됐으며, 캐롬 3쿠션과 포켓 종목에서 연령별 우승자를 가렸다. 캐롬 3쿠션은 남자 고등부(18세 이하), 여자 고등부(18세 이하), 중등부(15세 이하), 초등부(12세 이하) 등 4개 부문으로, 포켓은 고등부(18세 이하), 중등부(15세 이하), 초등부(12세 이하) 등 3개 부문으로 나뉘어 진행됐다.

올해 대회에는 총 89명의 선수가 참가해 지난해 67명보다 22명 증가한 규모로 치러졌다. 종목별로는 캐롬 3쿠션이 지난해 53명에서 올해 68명으로 15명 늘었으며, 포켓 종목도 지난해 14명에서 올해 21명으로 7명 증가했다. 두 종목 모두 전년 대비 참가 규모가 확대되면서 유소년 선수들의 대회 참여가 꾸준히 늘어나고 있음을 보여줬다.

사진=대한당구연맹 제공

가장 치열한 승부가 펼쳐진 캐롬 3쿠션 남자 고등부(18세 이하)에서는 박현상(대전고등학교부설방송통신고등학교)이 이현석(호원방송통신고등학교)을 꺾고 우승을 차지했다. 박현상은 전반 종료 시점에 14대8로 앞서며 경기 주도권을 잡았고, 후반전에도 안정적인 경기 운영과 집중력을 앞세워 최종 스코어 25대13으로 승리했다. 결승전 하이런은 5점을 기록했다.

캐롬 3쿠션 중등부(15세 이하)에서는 임세민(공산중학교)이 우승을 차지하며 2년 연속 정상에 올랐다. 지난해에 이어 올해도 같은 부문에서 우승을 차지하며 유소년 당구 무대에서 꾸준한 경쟁력을 입증했다.

연맹은 앞으로도 유소년스포츠기반구축 사업과 당구 i리그 등 다양한 유소년 사업을 통해 어린 선수들이 당구를 접하고 지속적으로 참여할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다. 아울러 연령별 대회와 교육 프로그램을 연계해 유소년 선수들의 경기 경험을 확대하고, 미래 당구 인재 발굴과 육성을 위한 기반을 강화할 방침이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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