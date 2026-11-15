트레저 ‘쇼크’, 11일 만에 1억 뷰…자체 최단 기록 경신

사진=YG엔터테인먼트

그룹 트레저가 신곡 ‘SHOCK’(쇼크) 뮤직비디오로 자체 최단 기간 1억 뷰 기록을 경신했다.

15일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저의 새 디지털 싱글 ‘쇼크’ 뮤직비디오는 전날 오후 3시 50분께 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다. 지난 2일 오후 6시 공개된 지 11일 21시간 50분 만이다.

트레저가 지금까지 발표한 뮤직비디오 가운데 가장 빠른 1억 뷰 달성 기록이다. 종전 자체 최단 기록이었던 ‘IF I’(11일 22시간 49분)보다 약 1시간 앞당겼다.

‘쇼크’ 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’ 1위에 올랐으며, 공개 5일 만에 조회수 5000만 회를 돌파했다. 강렬한 힙합 사운드와 멤버들의 역동적인 퍼포먼스를 담은 영상으로 팬들의 관심을 모았다.

트레저는 앞서 발표한 ‘IF I’에 이어 이번 ‘SHOCK’에서도 힙합을 전면에 내세우며 음악적 색깔을 강화했다. YG 특유의 힙합 사운드에 트레저만의 에너지를 더한 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 호응을 얻고 있다.

트레저는 지난 2일 ‘쇼크’를 발매한 뒤 음악방송과 유튜브 콘텐츠 등을 통해 활동을 이어가고 있다. 오는 ‘2026 MAMA AWARDS’와 ‘2026 SBS 가요대전’ 등 주요 연말 무대에도 출연할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]