스포츠토토, 불법스포츠도박 이용 주의 당부

불법스포츠도박 사이트 이용, 형사처벌 대상이 될 수 있다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 국내 불법도박 시장의 규모가 수십조 원에 달하고 있다. 이런 가운데 한국스포츠레저가 불법스포츠도박 사이트를 이용하는 행위도 형사처벌 대상이 될 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

15일 사행산업통합감독위원회가 실시한 제6차 불법도박 실태조사에 따르면 지난해 기준 국내 불법도박 시장 규모는 약 95조9000억원으로 추정됐다. 이 가운데 온라인 불법도박 시장은 약 68조2000억원으로 전체의 71.2%를 차지하는 것으로 나타났다.

특히 스마트폰과 인터넷을 통해 불법도박 사이트에 쉽게 접근할 수 있는 환경이 조성되면서 온라인 불법도박의 확산과 이에 따른 이용자 피해에 대한 우려도 이어지고 있다.

이러한 불법도박 가운데 스포츠 경기 결과를 예측하는 방식으로 운영되는 불법스포츠도박은 합법적인 스포츠토토와 유사한 명칭이나 게임 방식을 사용하기도 한다. 일부 사이트에서는 ‘토토’와 ‘프로토’ 등의 명칭을 내세우거나 국내외 스포츠 경기의 승패와 점수 등을 예측하도록 해 이용자를 유인하고 있어 주의가 필요하다.

국내에서 합법적으로 발행되는 체육진흥투표권은 스포츠토토이다. 지정된 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해서만 구매할 수 있다. 스포츠토토와 비슷한 명칭이나 게임 방식을 사용하더라도 공식 발매 경로가 아닌 사이트에서 이뤄지는 스포츠베팅은 불법에 해당할 수 있다.

특히 불법스포츠도박은 사이트 운영자뿐만 아니라 이용자도 형사처벌 대상이 된다는 점을 유의해야 한다. 국민체육진흥법에 따르면 불법스포츠도박 사이트를 운영하는 행위는 7년 이하의 징역이나 7000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 해당 사이트를 이용해 도박을 한 경우에도 5년 이하의 징역이나 5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

또한 불법스포츠도박을 홍보하거나 구매를 중개 또는 알선하는 행위도 금지된다. 이러한 행위에 대해서는 3년 이하의 징역이나 3000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있어, 직접 사이트를 운영하지 않더라도 불법스포츠도박과 관련된 행위에 가담하지 않도록 주의해야 한다.

이처럼 불법스포츠도박은 단순한 금전적 손실을 넘어 형사처벌과 개인정보 유출, 도박 과몰입 등 다양한 문제로 이어질 수 있다. 특히 SNS나 문자메시지, 온라인 커뮤니티 등을 통해 스포츠토토와 유사한 명칭으로 회원 가입이나 입금을 유도하는 경우 공식 발매 경로인지 먼저 확인할 필요가 있다.

한편, 국민체육진흥공단은 불법스포츠토토신고센터를 통해 불법스포츠도박 사이트의 운영과 이용, 홍보 등 관련 신고를 접수하고 있다. 신고 내용과 처리 결과 등에 따라 신고포상금이 지급될 수 있다. 구체적인 신고 방법과 포상금 지급 기준은 신고센터에서 확인할 수 있다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “불법스포츠도박은 사이트를 운영하는 사람뿐만 아니라 이를 이용하는 사람도 형사처벌 대상이 될 수 있다는 점을 반드시 알아야 한다”며 “스포츠토토와 유사한 명칭이나 게임 방식을 사용하더라도 합법적인 서비스가 아닐 수 있는 만큼, 구매 전 공식 발매 경로를 확인해 주시기 바란다”고 전했다.

스포츠토토의 게임 및 이용 관련 사항은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있다. 불법스포츠도박 관련 신고는 국민체육진흥공단 불법스포츠토토신고센터를 통해 할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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