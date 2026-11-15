[TV핫스팟] 김지원, 복수 대신 의사의 길 택했다…‘닥터X’ 최고 17.3%로 유종의 미

배우 김지원이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 마지막 회에서 복수심을 내려놓고 의사로서의 신념을 지켜냈다. 악행을 저지른 김승효(전국환 분)의 수술대 앞에서 끝내 자신의 원칙을 선택한 계수정의 모습은 묵직한 울림을 전했다. 작품은 최종회에서도 동시간대 시청률 1위를 기록하며 성공적으로 막을 내렸다.

지난 14일 방송된 SBS 금토드라마 닥터X : 하얀 마피아의 시대 최종회에서는 김승효의 심장 이식 수술을 앞둔 계수정(김지원 분)의 고뇌와 결단이 그려졌다.

계수정은 자신에게 복수의 기회를 안겨줄 수 있는 상황에서도 의사로서의 본분을 외면하지 않았다. 장희숙(이정은 분)은 니마(보미 쉐리프 분)를 데리고 찾아와 계수정의 마음을 돌리려 했고, 그의 진심은 결국 계수정에게 닿았다. 마음을 바꾼 계수정은 계획했던 행동을 실행에 옮기지 않았으며, 조원진(이진희 분)과 함께 김승효의 심장 이식 수술을 무사히 마쳤다.

수술 이후에는 예상치 못한 반전이 드러났다. 계수정과 조원진은 환자의 의식을 깨우는 약물인 플루마제닐을 투여하지 않고 반납했지만, 김승효는 수술 도중 각성했던 것으로 밝혀졌다.

이를 두고 조원진은 계수정에게 "신을 믿어요?"라고 물었다. 이어 신이 계수정이 의사로서의 책임을 저버리지 않도록 대신 나선 것 같다는 의미심장한 말을 남겼다. 직접 복수에 나서지 않은 계수정과 달리 김승효는 결국 자신의 악행에 대한 대가를 마주하게 됐고, 이는 또 다른 방식의 권선징악을 완성하며 깊은 인상을 남겼다.

이후 인물들의 새로운 행보도 공개됐다. 장희숙은 라고타로 돌아가겠다는 계획을 전했고, 조원진은 병원을 떠나기로 결심했다. 박태경(김우석 분)은 김성진(허준석 분)이 몸담고 있는 응급의학과를 선택하며 새로운 도전을 시작했다.

부승권(손현주 분)은 계수정에게 정식 영입을 제안했지만, 계수정은 악수 대신 가벼운 목례로 답한 뒤 자신의 길을 걸어갔다. 이를 바라보던 장희숙은 "그래, 이게 너지. 가라, 계수정"이라며 응원을 보냈다. 누구에게도 얽매이지 않고 씩씩하게 나아가는 계수정의 모습은 마지막까지 캐릭터의 개성을 선명하게 드러내며 대미를 장식했다.

시청률 성적도 눈부셨다. 이날 방송된 최종회는 최고 시청률 17.3%, 전국 시청률 15.2%, 수도권 시청률 14.5%를 기록했다. 동시간대는 물론 한 주간 방송된 전 채널 프로그램 가운데서도 가장 높은 수치를 나타냈다.

첫 방송부터 마지막 회까지 단 한 차례도 시청률 1위 자리를 내주지 않은 '닥터X'는 전 회차 전 채널 미니시리즈 시청률 1위라는 기록도 세웠다. 2049 시청률 역시 평균 5.3%, 최고 6.51%를 기록하며 전 채널 전체 프로그램 1위에 올랐다.

탄탄한 전개와 배우들의 열연으로 방송 내내 시청자들의 관심을 모은 '닥터X'는 마지막까지 높은 시청률을 유지하며 대세 드라마의 저력을 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]