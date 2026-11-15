김영민 “떠나보내고 싶지 않지만”…‘불안형 참의사’ 도쌤의 마지막 인사

배우 김영민이 현실적인 처세술과 인간적인 면모를 지닌 의사 도윤식으로 시청자들에게 깊은 인상을 남기며 ‘닥터X’를 마무리했다.

김영민은 지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’에서 서남병원 의사 도윤식 역을 맡아 활약했다.

극 중 도윤식은 권력 관계를 빠르게 파악하고 자신의 입지를 지키는 데도 능숙하지만, 예상치 못한 상황 앞에서는 쉽게 동요하는 인물이다. 김영민은 이러한 양면성을 자연스럽게 표현하며 얄미우면서도 정이 가는 캐릭터를 완성했다.

특히 도윤식의 매력은 일상적인 순간에서 더욱 두드러졌다. 동료들의 말에 민감하게 반응하는 눈빛과 능청스러운 말투, 상황에 따라 미묘하게 달라지는 표정은 인물의 성격을 생생하게 전달했다. 동료 의사들과 주고받는 대화에서는 익숙한 직장 동료 사이의 편안한 호흡을 보여주며 웃음을 자아냈고, 환자 앞에서는 의사로서의 책임감과 따뜻한 마음을 드러내며 분위기를 전환했다.

마지막 회에서는 병원의 폐원 위기를 마주한 도윤식의 진심이 부각됐다. 서남병원 매각 소식이 전해지자 그는 코로나19 시기 지역 의료를 지켜냈던 병원의 역할을 언급하며 지역 거점 병원의 필요성을 강조했다. 병원을 지키기 위해 마련된 목련회의 밤에도 적극적으로 나섰다.

냉담한 분위기 속에서 원장 부승권(손현주 분)을 대신해 무대에 올라 노래를 시작했고, 부승권이 춤을 추자 서툰 동작으로나마 함께하며 분위기를 이끌었다. 병원을 지키기 위해서라면 자신의 체면도 내려놓을 수 있다는 도윤식의 절박함과 진심이 웃음 속에 녹아든 장면이었다.

김영민은 극 중 현실적인 이해관계와 의사로서의 사명감 사이에서 갈등하는 도윤식의 모습을 균형 있게 그려냈다. 자신의 이익을 챙길 때는 능청스러운 태도를 보이다가도 위기 앞에서는 불안한 감정을 숨기지 못하고, 환자를 대할 때는 누구보다 진지해지는 인물의 변화를 섬세하게 표현했다. 한 장면 안에서도 달라지는 감정의 결을 과장 없이 소화하며 시청자들이 도윤식의 선택에 공감하고 응원할 수 있도록 했다.

손현주와의 연기 호흡 역시 극의 재미를 더했다. 두 배우는 병원을 지키기 위해 고군분투하는 과정에서 능청스러운 호흡을 주고받으며 웃음을 만들었다. 특히 목련회 무대에서 보여준 두 사람의 호흡은 도윤식이 지닌 인간적인 매력과 병원을 향한 애정을 동시에 드러내며 마지막 회의 여운을 더했다.

이처럼 김영민은 현실적인 면모와 따뜻한 진심을 오가는 연기로 도윤식이라는 인물에 입체감을 더했다. 시청자들이 흔히 만날 법한 현실적인 의사의 모습을 바탕으로 미워할 수 없는 캐릭터를 만들어내며 작품의 한 축을 든든하게 책임졌다.

김영민은 “‘닥터X’ 시청자 여러분들께 진심으로 감사드린다. 응원 덕분에 ‘닥터X’가 큰 사랑을 받았다”며 “도윤식 또한 아껴주셔서, 떠나보내고 싶지 않은 소중한 캐릭터가 됐다”고 소감을 전했다.

한편 김영민은 영화 ‘수능, 출제의 비밀’로 관객들과 만나고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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