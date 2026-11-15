BTS ‘아리랑’ 제작 이끈 김현정 부대표, ‘MMA2026’ 베스트 프로듀서

사진=‘2026 멜론뮤직어워드’ 화면 캡처

하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직의 김현정 부대표가 ‘2026 멜론뮤직어워드’에서 베스트 프로듀서상을 수상했다.

김현정 부대표는 지난 14일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드’(MMA2026)에서 ‘베스트 프로듀서’ 부문 수상자로 선정됐다.

‘베스트 프로듀서’는 뛰어난 기획력을 바탕으로 완성도 높은 앨범을 제작한 음악 프로듀서에게 수여하는 상이다. 김 부대표는 지난 3월 발매된 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)의 제작과 주요 활동을 총괄한 공로를 인정받았다.

김 부대표는 수상 소감에서 “올해는 방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범 ‘아리랑’을 발매하고 월드투어를 통해 전 세계 팬분들을 다시 만난 특별한 해였다”며 “멤버분들의 열정과 노력 그리고 언제나 큰 사랑을 보내주시는 팬분들 덕분에 뜻깊은 상을 받을 수 있었다”고 말했다.

이어 “앞으로도 일곱 멤버를 지원하는 조력자로 노력할 것”이라며 “항상 좋은 음악과 무대를 위해 치열하게 고민하는 방탄소년단에게 존경과 감사를 전한다. 함께 고생해주시는 스태프분들과 이 상을 나누겠다”고 덧붙였다.

김 부대표는 지난 7월 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 ‘2026 40 언더 40’(Billboard’s 2026 40 Under 40) 명단에 유일한 한국인으로 이름을 올린 바 있다. 글로벌 음악 산업에서 두각을 나타낸 40세 미만 차세대 리더로 뛰어난 성과를 인정받았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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