‘2026 마마 어워즈’, 피너츠·케이스티파이와 협업…공식 팝업 오픈

2026 MAMA AWARDS 팝업스토어(사진 제공=CJ ENM)

‘2026 MAMA AWARDS’(2026 마마 어워즈)가 본 시상식에 앞서 공식 팝업스토어를 열고 팬들과 만난다.

15일 CJ ENM에 따르면 ‘2026 MAMA AWARDS’ 공식 팝업스토어는 지난 14일부터 오는 22일까지 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점 지하 1층에서 운영된다. 서울 성동구 올리브영 N성수 2층에서도 오는 23일까지 팝업스토어를 만나볼 수 있다.

이번 팝업스토어는 올해 시상식 콘셉트인 ‘A MUSIC INTERSTELLAR’(뮤직 인터스텔라)를 확장한 ‘UNIVERSE’(유니버스)를 주제로 꾸며졌다. 관람객들이 우주를 탐험하듯 MAMA AWARDS의 역사와 음악, 아티스트들의 주요 순간을 살펴볼 수 있도록 구성했다.

공간에는 역대 공식 상품(MD)을 소개하는 전시존을 비롯해 올해 시상식의 콘셉트를 반영한 오리지널 MD 전시존, 인기 캐릭터 스누피와 협업한 상품을 선보이는 전시존 등이 마련됐다.

현장에서는 레드카펫 초대권을 받을 수 있는 스크래치 복권 이벤트와 10만원 이상 구매 고객 대상 특별 선물 패키지 선착순 증정, 과거 MD 상품 할인 행사 등도 진행된다.

2026 MAMA AWARDS 팝업스토어 성수(사진 제공=CJ ENM)

올해는 글로벌 브랜드와 협업한 상품도 선보인다. 인기 캐릭터 스누피가 등장하는 피너츠와의 협업 상품을 비롯해 테크 액세서리 브랜드 케이스티파이가 참여한 ‘MAMA AWARDS X 피너츠 X 케이스티파이’ 컬렉션이 지난 12일 공개됐다.

해당 컬렉션은 스누피의 캐릭터 ‘조 쿨’(Joe Cool)을 우주와 음악을 소재로 재해석한 휴대전화 케이스와 테크 액세서리, 여행용 상품 등으로 구성됐다. 의류 브랜드 맨하탄 레코즈와 협업한 상품도 출시됐다.

공식 MD는 팝업스토어 외에도 오는 29일까지 엠넷플러스머치에서 온라인으로 구매할 수 있다. 시상식이 열리는 일본 교세라 돔 오사카에서도 공식 MD 부스가 운영될 예정이다.

‘2026 마마 어워즈’ 관계자는 “음악이라는 공통의 언어로 아티스트와 팬, 글로벌 브랜드가 하나로 연결되는 특별한 경험을 선사하고자 이번 팝업과 컬래버레이션을 기획했다”며 “새로운 세계관 속에서 MAMA AWARDS의 역사와 감성을 온·오프라인으로 함께 즐겨주시길 바란다”고 전했다.

‘2026 MAMA AWARDS’는 오는 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최된다. 시상식은 엠넷플러스를 비롯한 주요 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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