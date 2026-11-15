손현주, ‘닥터X’ 종영까지 묵직한 존재감…베테랑 배우의 진가 입증

배우 손현주가 ‘닥터X’의 마지막까지 묵직한 존재감을 발휘하며 안방극장에 깊은 인상을 남겼다.

손현주는 지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 ‘닥터X’에서 구서대학교 병원장 부승권 역으로 활약했다. 병원이라는 조직을 이끄는 책임자로서 냉철함과 인간적인 고뇌를 동시에 지닌 인물을 설득력 있게 그려내며 극의 완성도를 높였다.

최종회에서 부승권은 장기이식 수술 이후 불거진 의료 사고 의혹을 마주했다. 수술 도중 환자가 각성해 고통을 호소하는 상황이 발생하자 담당 의료진에게 정확한 경위를 파악하는 한편, 병원장으로서 사태를 해결하기 위해 신중하게 움직였다.

병원의 존폐가 걸린 위기 속에서도 환자와 의료진을 위한 행보는 계속됐다. 부승권은 계수정(김지원 분)에게 정식 의료진으로 합류할 것을 제안했다. 병원이 폐원하는 상황이 오더라도 본원에서 일할 수 있도록 책임지겠다는 약속도 건넸다. 병원의 어려운 현실 속에서도 실력 있는 의료진을 지키고 진료 환경을 유지하려는 부승권의 책임감이 돋보였다.

손현주는 인물의 복잡한 감정선을 특유의 밀도 높은 연기로 완성했다. 의료진에게는 원칙을 강조하는 단호한 병원장의 모습을, 병원의 앞날을 고민하는 순간에는 현실적인 책임자의 면모를 보여주며 캐릭터의 입체감을 살렸다.

무엇보다 감정을 앞세우기보다 눈빛과 표정, 말투의 작은 변화로 인물의 내면을 전달한 점이 인상적이었다. 극의 흐름에 안정감을 더한 손현주는 마지막까지 탄탄한 연기력을 발휘하며 베테랑 배우의 저력을 보여줬다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]