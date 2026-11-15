다시 일본과 나란히 설 그날까지… 이승엽 “야구인들 생각도 변해야”

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도쿄돔의 패배는 잠실야구장에서도 화제였다. 일본과의 재대결을 앞둔 가운데 한국 야구의 전설들이 저마다의 경험을 바탕으로 현실을 짚었다.

한국 야구대표팀이 15일 일본 도쿄돔에서 일본전 12연패 탈출에 도전한다. 전날 대만을 6-4로 꺾고 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에 진출하면서 설욕의 기회를 잡았다. 대표팀은 지난 13일 예선 일본전에서 8회 김휘집의 동점 3점포로 승부를 원점으로 돌렸지만, 곧바로 4점을 내주며 5-9로 졌다. 프로 선수들이 출전한 국제대회에서 일본전 12연패에 빠진 상황이다.

14일 서울 잠실야구장에서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’에는 한국 야구의 한 시대를 이끌었던 주역들이 모였다. 과거 대표팀을 지휘했던 김응용 전 감독도 선수단을 이끌던 시절을 떠올렸다.

그는 2000년 시드니 올림픽에서 일본과 두 차례 맞붙어 모두 승리했다. 특히 동메달 결정전에서는 일본을 3-1로 꺾고 시상대에 올랐다. 김 전 감독은 “한일전이라고 하면 밤새도록 고민했다. 어떻게든 꼭 이겨야 한다고 생각했던 기억이 난다”고 돌아봤다.

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이승엽 전 두산 감독은 현실을 냉정하게 짚었다. 그러면서도 후배들을 향한 격려를 아끼지 않았다. 선수와 지도자로서 일본프로야구(NPB)를 모두 경험한 그는 올 시즌 요미우리 자이언츠서 타격코치를 맡았다. 이 전 감독은 “사실 지금 일본과는 수준 차이가 크다. 이대로 가면 앞으로 격차가 더 벌어질 수도 있다”고 우려했다.

차이를 만드는 건 세밀함이라고 봤다. 이 전 감독은 “일본은 기존의 좋은 야구 문화는 유지하면서 미국의 선진적인 훈련 방법도 적극적으로 받아들이고 있다. 바이오메카닉스나 랩소도 등 야구가 현대화되는 과정에 빠르게 적응했다”고 설명했다. 이어 “특히 투수들의 수준 차이가 크다. 투구폼에 미세한 변화를 주는 선수들이 많아 타자들이 타이밍을 잡기 어렵다”고 덧붙였다.

공의 반발력 차이에 대한 견해도 드러냈다. 일본은 상대적으로 공이 잘 뻗지 않아 투수들이 적극적으로 스트라이크존을 공략하는 반면, 한국은 장타를 의식해 승부를 피하는 경향이 있다는 게 그의 생각이다. 이 전 감독은 “12번을 맞붙는 동안 한 번도 이기지 못했다는 건 심각하게 받아들여야 한다”며 “이제는 일본과 대등한 동반자라기보다 아래에서 위로 쫓아가는 입장이라고 생각해야 한다”고 강조했다.

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그렇다고 앞으로의 전망까지 비관하진 않았다. 후배들을 독려하기도 했다. 이어 이 전 감독은 과거 올림픽과 월드베이스볼클래식(WBC)에서 거둔 성과를 떠올리며 다시 격차를 좁힐 가능성을 이야기했다. 그는 “언젠가는 그런 날이 올 것”이라면서도 “그 시기를 앞당기려면 훈련 방법과 선수들의 의식, 나아가 야구인들의 생각 역시 달라져야 한다”고 했다.

사실 한국 야구의 고민은 국제대회에만 머물지 않는다. 국내 무대에서도 타자들의 기량은 빠르게 발전하는 반면, 투수들의 성장세는 상대적으로 더디다는 지적이 나온다. 갈수록 타자를 상대하기 어려워지는 만큼 마운드에도 변화가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

김상진 전 롯데 투수코치는 그 출발점으로 자신에게 맞는 투구법을 찾는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 “야구가 과학화되면서 다양한 기술을 활용하고 있지만, 결국 자기 몸에 맞는 투구 메커니즘을 찾는 게 중요하다”며 “미국 메이저리그나 일본 선수들을 무작정 흉내 내기보다 자신에게 맞는 옷을 입었으면 좋겠다”고 조언했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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