BTS·에스파 ‘대상’→리센느·하츠투하츠 3관왕…‘MMA2026’ 화려한 개막

에스파. 사진=카카오엔터테인먼트 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘2026 멜론뮤직어워드’ 첫날 올해의 앨범상을 포함해 3관왕에 올랐다. 에스파는 올해 신설된 대상인 ‘올해의 글로벌-K 아티스트’를 수상했다.

카카오엔터테인먼트의 음악 플랫폼 멜론이 주최하는 ‘2026 멜론뮤직어워드’(MMA2026)가 14일 서울 구로구 고척스카이돔에서 막을 올렸다. 올해로 18회째를 맞은 MMA는 처음으로 행사 기간을 이틀로 확대했다. 첫날 공연에는 약 1만8000명의 관객이 참석했다.

이날 가장 많은 상을 받은 아티스트 중 하나는 방탄소년단이었다. 방탄소년단은 주요 대상인 ‘카카오뱅크 올해의 앨범’을 비롯해 ‘스테이지 오브 더 이어’, ‘글로벌 TOP10’까지 3관왕을 차지했다.

지난 3월 발매한 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)은 타이틀곡 ‘SWIM’(스윔)이 발매 1시간 만에 멜론 TOP100 정상에 올랐으며, 수록곡 14곡 전곡이 TOP100에 진입했다. 올해의 앨범상 시상자로는 배우 이영애가 나섰다. 방탄소년단은 월드투어 ‘ARIRANG’으로 ‘스테이지 오브 더 이어’도 수상했다.

MMA 2026 무대 전경. 사진=카카오엔터테인먼트 제공

에스파는 올해 신설된 대상 ‘올해의 글로벌-K 아티스트’의 첫 수상자가 됐다. 이 상은 멜론과 중국 텐센트뮤직, 일본 라인뮤직이 함께 선보인 한중일 통합 K팝 차트 ‘Global-K Chart’를 기반으로 선정한다. 에스파는 ‘글로벌 TOP10’에도 이름을 올리며 2관왕을 기록했다.

수상 직후 윈터는 팬덤 마이에게 감사의 마음을 전했다. 그는 “이런 영광스러운 자리에 설 수 있는 건 언제나 마이분들 덕분인 것 같다”며 “항상 저희보다 더 저희를 믿어 주시고 늘 같은 자리에서 응원해 주셔서 정말 감사하다”고 말했다. 이어 “당연하지 않은 사랑에 보답할 수 있는 아티스트가 되도록 앞으로도 노력하겠다. 내년도 그다음도 많이 기대해 주시면 좋겠다”고 덧붙였다.

카리나 역시 소속사 관계자와 스태프들에게 감사를 표한 뒤 데뷔 6주년을 앞둔 소감을 밝혔다. 그는 “저희가 곧 6주년이다. 오늘 이게 저희에게 주시는 선물이라 생각하고 마이들과 같이 잘 나눠 갖겠다”며 “앞으로의 에스파도 기대 많이 해주시면 좋겠다”고 전했다.

리센느. 사진=카카오엔터테인먼트 제공

리센느와 하츠투하츠도 각각 3관왕에 올랐다. 리센느는 ‘글로벌 TOP10’, ‘핫트렌드’, ‘카카오뱅크 모두의 스타’를 수상했다. 하츠투하츠는 ‘TOP10’, ‘글로벌 TOP10’, ‘글로벌 임팩트 아티스트’를 받았다.

리센느는 팬 투표로 선정된 ‘카카오뱅크 모두의 스타’ 수상에 남다른 감사를 전했다. 메이는 “이 상을 받을 수 있었던 건 많이 사랑해주시는 리마인 덕분인 것 같다”며 “많이 사랑해주시는 만큼 앞으로도 리센느의 향을 많이 보여드릴 수 있는 리센느가 되겠다”고 말했다. 리브 역시 “리마인 덕분에 여기까지 올 수 있던 것 같다. 앞으로 더 열심히 할 테니 리센느 많이 사랑해달라”고 덧붙였다.

라이즈와 에이티즈는 ‘베스트 퍼포먼스’ 남자 부문을 공동 수상했다. 라이즈는 ‘글로벌 TOP10’, 에이티즈는 ‘핫트렌드’까지 각각 2관왕을 기록했다. 아이오아이 역시 ‘TOP10’과 ‘베스트 뮤직스타일’을 수상하며 2관왕에 이름을 올렸다.

특히 아이오아이는 데뷔 10주년을 맞아 다시 뭉친 멤버들과 팬들에게 각별한 마음을 전했다. 임나영은 “10년 동안 저희를 기다려주시고 아낌없는 사랑 보내주신 앙둥이 너무너무 고맙다”며 “기다려주셨던 것처럼 저희도 영원히 사랑하고 추억하고 이 소중한 기억 간직하겠다”고 말했다.

아이오아이. 사진=카카오엔터테인먼트 제공

최유정은 이날 공연이 10주년 프로젝트의 마지막 무대라는 사실을 알리며 아쉬움을 드러냈다. 그는 “오늘이 지나면 기약 없는 기다림이 시작되겠지만 전보다는 기다림이 막연하지는 않을 거라고 생각한다”며 “소중히 하면서 기다릴 테니까 그때까지 만나도록 하자. 삶은 순환이다. 건강하게 살고 또 만나자”고 팬들에게 인사를 건넸다.

멤버들은 향후 재결합에 대한 이야기도 나눴다. 김도연은 “우리 아이오아이 재결합에 가장 큰 도움을 주신 청하 언니가 계셔서 저희가 뭉칠 수 있었다”며 “다음엔 제가 하기로 했다. 제가 열심히 하겠다”고 말했다. 청하는 “저희 아이오아이가 11명일 수 있게 해준 프로듀서님들께 다시 한번 감사드린다”고 전했다.

‘베스트 솔로’ 여자 부문은 최예나, 남자 부문은 임영웅에게 돌아갔다. ‘베스트 OST’는 김민석(멜로망스)의 ‘사랑의 언어’, ‘베스트 팝 아티스트’는 브루노 마스가 차지했다. 투어스는 ‘글로벌 임팩트 아티스트’, 튜이드는 ‘글로벌 라이징 아티스트’, 일본 그룹 HANA는 ‘J-팝 페이보릿 아티스트’를 수상했다.

시상식에서는 총 14팀의 아티스트가 무대를 꾸몄다. 드래곤포니의 공연으로 시작된 무대는 튜이드, 아이딧, 하츠투하츠, 리센느, 투어스 등으로 이어졌다.

특히 아이오아이는 10주년 프로젝트의 마지막 무대를 장식하며 팬들의 환호를 받았다. 멤버들은 함께한 시간을 되돌아보는 영상에 이어 ‘WHATTA MAN’과 ‘갑자기’를 열창했다. 오랜 시간 함께해 온 멤버들의 호흡과 팬들을 향한 애틋한 마음이 어우러진 무대였다.

에스파는 ‘WDA’, ‘Switchblade’, ‘LEMONADE’ 무대로 강렬한 퍼포먼스를 선보였으며, 에이티즈는 ‘UP’과 ‘BAD’로 공연장의 열기를 끌어올렸다. 라이즈와 최예나도 각각 다채로운 무대를 펼쳤다. 첫날 공연의 마지막은 데뷔 10주년을 맞은 NCT DREAM이 장식했다. 이들은 ‘BOOM’, ‘Better Than Gold’, ‘Boogie Woogie’를 선보이며 팬들과 지난 시간을 기념했다.

MMA2026은 15일 같은 장소에서 둘째 날 행사를 이어간다. 이날에는 ‘올해의 아티스트’, ‘올해의 베스트송’, ‘올해의 레코드’, ‘올해의 신인’ 등 주요 수상자가 발표되며 12팀의 아티스트가 무대에 오른다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]