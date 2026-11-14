김도영도 터졌다… 韓 타선 ‘마지막 퍼즐’ 안현민까지 깨어난다면

사진=AP/뉴시스

외야수 안현민(KT)의 방망이까지 살아난다면 더 바랄 게 없다. 한국 야구 대표팀이 장타를 앞세워 결승까지 올라온 만큼, 그까지 가세할 시 일본에 맞설 힘도 커진다. 안현민에게는 프로야구 한국시리즈(KS)부터 이어진 아쉬움을 털어낼 기회이기도 하다.

최원호 감독이 이끄는 한국은 14일 일본 도쿄돔서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 최종 3차전에서 대만을 6-4로 꺾었다. 1승2패로 대만, 호주와 동률을 이뤘지만 TQB(이닝당 득실점 차)에서 앞서 결승에 진출했다. 15일 오후 7시 같은 장소서 일본과 우승컵을 다툰다.

결승행의 동력은 장타력이었다. 한국은 예선 3경기에서 18득점·6홈런을 합작했다. 호주전 김주원(NC)을 시작으로 일본전 한동희(롯데)와 김휘집(NC), 대만전 박재현과 김도영(이상 KIA), 문정빈(LG)까지 나란히 홈런을 신고했다. 특히 김도영은 대만전 5회 말 3-3 동점 상황서 우중월 솔로포를 터뜨리며 승리를 이끌었다. 김휘집은 3경기 동안 무려 7타점을 쓸어 담았다.

안현민이 아직 잠잠하다. 예선 3경기에서 타율 0.091(11타수 1안타)에 그쳤다. 볼넷 3개를 골라냈지만 장타와 타점은 없다. 호주전에서 안타 하나를 기록한 뒤 일본·대만전에서는 7타수 무안타로 침묵했다. 앞선 두 경기에서 3번타자로 나섰던 그는 대만전에서는 6번으로 내려갔다.

사진=AP/뉴시스

문제는 부진의 고리가 좀처럼 끊어지지 않고 있다는 점이다. 안현민은 얼마 전 막을 내린 KS에서도 4경기 타율 0.133(15타수 2안타) 1홈런에 머물렀다. 외야 수비에선 타구 판단에 어려움을 겪었고, 결국 5차전 선발 명단서 제외됐다. 이번 APBC 일본전 역시 8회 말 우익수 방면 타구를 처리하다 실책을 범했다. 가을야구부터 이어진 타격 부진에 수비 불안까지 겹친 셈이다.

힘과 정확성을 두루 갖춘 타자인 만큼 최근 부침만으로 기량을 평가하기는 이르다. 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 5경기 타율 0.333(15타수 5안타)으로 존재감을 뽐냈다. 특히 도미니카공화국과의 8강전에서는 미국 메이저리그 정상급 좌완 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)를 상대로 2루타를 뽑아냈다.

당시 타구 속도는 무려 시속 174.9㎞. 베이스볼서번트에 따르면, 이날 양 팀 타자들 가운데 가장 빠른 총알타구였다. 0-10으로 완패한 경기서 한국이 써낸 유일한 장타이기도 했다. 괴물 투수의 공도 힘껏 받아칠 수 있다는 것을 보여준 장면이다.

사진=AP/뉴시스

KBO리그에서 일찌감치 경쟁력을 입증했다. 안현민은 지난해 타율 0.334(395타수 132안타) 22홈런 80타점을 작성하며 신예 강타자로 떠올랐다. 프로 풀타임 2년 차인 올 시즌엔 부상으로 출전 경기 수가 줄었지만 94경기서 14홈런 63타점을 올렸다.

전환점이 절실하다. 앞선 부진을 한 경기로 모두 지울 수는 없지만, 우승이 걸린 승부처에서 터지는 한 방이라면 의미가 다르다. 한국엔 일본을 넘을 발판이 되고, 안현민에게는 다시 자신의 두터운 존재감을 증명할 기회가 될 수 있다.

상대는 한국이 좀처럼 넘지 못했던 일본이다. 이미 동료들이 방망이를 달구며 결승까지 길을 열었다. 이제 한국 야구의 현재이자 미래를 책임질 거포에게 시선이 쏠린다. 지난봄 세계 정상급 투수의 공을 받아쳤던 그 괴력이 이번에는 도쿄돔을 울릴 수 있을지 주목된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]