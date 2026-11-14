빙속 김민선, 시즌 첫 월드컵서 여자 500m 14위

사진=뉴시스

한국 스피드스케이팅 여자 단거리 간판 김민선(의정부시청)이 주종목인 500m에서 14위에 머물렀다.

김민선은 14일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 2026∼2027 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500m 1차 레이스에서 38초74를 써냈다.

그는 첫 100m를 전체 15위에 해당하는 10초74로 통과했다. 이후 남은 400m를 28초00에 주파하며 순위를 한 계단 끌어올렸다. 함께 출전한 정희단(의정부시청)은 39초16으로 18위에 올랐다.

금메달은 37초37을 기록한 앙엘 달레만(네덜란드)에게 돌아갔다. 전날 여자 1000m에서도 정상에 오른 그는 대회 2관왕에 올랐다. 세계기록 보유자 펨케 콕(네덜란드)이 37초49로 은메달, 쇼트트랙 출신 쉬자너 스휠팅(네덜란드)이 37초70으로 동메달을 차지했다.

한편 남자 500m 1차 레이스에 나선 구경민(스포츠토토)은 35초15로 15위에 자리했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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