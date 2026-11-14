‘벼랑 끝 9K 역투’ 이로운이 열어젖힌 APBC 결승길… 韓, 일본과 설욕전

사진=AP/뉴시스

벼랑 끝에 몰린 한국을 투수 이로운(SSG)이 붙잡았다. 5회 홈런 두 방으로 리드를 잃었지만, 6이닝 동안 삼진 9개를 잡아내며 제 몫을 해냈다. 타선도 홈런 3개로 힘을 보탠 끝에 한국 야구는 일본과 다시 마주할 기회까지 챙겼다.

최원호 감독이 이끄는 한국은 14일 일본 도쿄돔서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 최종 3차전에서 대만을 6-4로 꺾었다. 호주(7-8), 일본(5-9)에 연달아 패했던 한국은 1승2패로 대만, 호주와 동률을 이뤘지만 예선 3경기의 이닝당 득실점을 따지는 TQB에서 앞서 2위를 차지했다. 한국은 15일 오후 7시 같은 장소서 일본과 결승전을 치른다.

결승 진출을 위해 반드시 이겨야 했던 경기다. 이 중 선발 중책은 이로운의 몫이었다. 국제대회 선발 데뷔전에 나선 그는 6이닝 동안 공 97개를 던져 3피안타(2피홈런) 1볼넷 1사구 9탈삼진 3실점을 기록했다. 승리투수도 그의 차지였다.

사진=AP/뉴시스

출발은 거침없었다. 1회 초 대만의 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세웠다. 시속 150㎞를 넘나드는 강속구에 결정구 체인지업을 곁들여 타자들의 타이밍을 빼앗았다. 4회 초 1사 후 첫 안타와 폭투로 득점권에 주자를 내보냈지만 후속 타자들을 삼진과 뜬공으로 처리하며 실점을 막았다.

아쉬운 순간도 있었다. 3-0으로 앞선 5회 초 쩡성안에게 솔로포, 장런웨이에게 2점포를 얻어맞아 동점을 허용했다. 그래도 더는 흔들리지 않았다. 6회 초에는 공 7개로 세 타자를 정리한 뒤 마운드를 내려왔다. 올 시즌 9월 이후 불펜에서 선발로 자리를 옮겨 5경기 3승1패 평균자책점 3.49를 기록했던 이로운은 국제무대에서도 선발투수로서 가능성을 보여줬다.

타선도 든든하게 지원했다. 3회 말 박재현(KIA)의 선제 솔로포를 시작으로 김휘집(NC)과 안재석(두산)의 적시타가 이어져 3점을 뽑았다. 5회 초 동점을 허용하자 5회 말 김도영(KIA)이 우중월 솔로포로 곧바로 리드를 되찾았다.

6회 말에는 박재현이 적시 2루타를 보탰고, 7회 말 문정빈(LG)의 솔로포까지 터지며 6-4로 달아났다. 이날 박재현은 3타수 2안타(1홈런) 2타점으로 공격을 이끌었다.

사진=AP/뉴시스

불펜도 승리를 지켜냈다. 7회 초 조동욱(한화)이 쩡성안에게 솔로포를 허용했지만 최준용이 추가 실점을 막았고, 9회 초에는 박정민(이상 롯데)이 삼자범퇴로 경기를 마무리했다.

이제 상대는 다시 일본이다. 프로 선수가 출전한 대표팀 간 한일전 12연패의 아픔을 겪은 바 있다. 13경기 연속 무승(1무12패)에 고개를 떨궜다.

악순환의 기로에서 반전을 꾀해야 할 터. 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회서 모두 준우승에 그쳤던 한국은 일본의 벽을 다시 두드린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]