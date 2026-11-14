‘꼴찌 후보’에서 공동 선두로… 신한은행-삼성생명, 반란은 계속된다

사진=WKBL 제공

최하위 후보로 꼽혔던 팀들이 나란히 선두에 섰다. 개막 전 ‘2약’으로 분류됐던 신한은행과 삼성생명이 여자프로농구 초반 판도를 뒤흔들고 있다. 우승 후보들이 주춤하는 사이 두 팀은 나란히 3승 고지를 밟으며 예상을 뒤집었다.

신한은행은 14일 부천체육관서 열린 KB스타뱅킹 2026∼2027 여자프로농구 정규리그 원정경기에서 하나은행을 87-73으로 제압했다. 삼성생명도 같은 날 용인실내체육관서 KB국민은행을 79-72로 꺾었다. 나란히 3승1패를 기록한 두 팀은 우리은행과 함께 공동 선두에 올랐다.

시즌 전 전망과는 사뭇 다른 순위표다. 지난 시즌 최하위에 머물렀던 신한은행은 올 시즌에도 하위권 후보로 지목됐다. 삼성생명 역시 지난 시즌 챔피언결정전까지 올랐지만, 베테랑 배혜윤의 은퇴 등으로 전력 약화가 우려됐다. 개막 전에는 KB와 우리은행, 부산 BNK가 ‘3강’으로 꼽혔다.

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뚜껑을 열자 대반전이다. 신한은행은 이날 뒷심을 발휘하며 시즌 3승째를 수확했다. 하나은행과 3쿼터까지 64-62로 접전을 펼쳤으나 마지막 10분에 승부를 갈랐다.

4쿼터 초반 64-64 동점을 허용한 뒤 박진영의 골밑슛으로 다시 앞섰고, 신지현이 연달아 3점슛 두 방을 꽂아 넣었다. 홍유순까지 외곽포를 보태면서 점수는 75-64로 벌어졌다.

고른 활약도 돋보였다. 신지현이 3점슛 4개를 포함해 18점을 책임졌고, 홍유순이 17점 4스틸로 힘을 보탰다. 노구치 사쿠라(16점), 김지영(13점 9도움), 박진영(13점)까지 5명이 두 자릿수 득점을 올렸다. 외곽슛도 위력적이었다. 3점슛 25개를 던져 13개를 성공시키며 52%의 높은 성공률을 기록했다.

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삼성생명도 만만치 않았다. 이날 디펜딩 챔피언 KB스타즈까지 잡아내며 상승세를 이어갔다. 승부처에서 집중력이 빛났다. 3쿼터까지 54-54로 팽팽히 맞선 양 팀은 4쿼터에도 접전을 벌였다. 삼성생명은 경기 종료 2분9초를 남기고 이해란의 골밑슛으로 67-67 동점을 만든 뒤, 1분48초 전 다시 이해란의 득점으로 역전했다. 이어 종료 1분3초 전 미야사카 모모나의 3점슛이 터지면서 72-67로 달아났다.

김아름이 3점슛 5개를 포함해 19점을 올렸고, 이해란은 18점 12리바운드로 더블더블을 작성했다. 강유림도 14점을 보탰다. KB는 박지수가 19점 15리바운드로 분전했지만 2연패에 빠졌다.

반면 지난 시즌 정규리그 2위였던 하나은행은 개막 4연패로 최하위에 머물렀다. 우승 후보 KB도 1승3패로 5위까지 내려앉았다. 아직 팀당 4경기씩 치렀을 뿐이지만, 시즌 초반 여자프로농구 순위표는 개막 전 예상과 정반대의 흐름을 보여주고 있다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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